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▲珍芳達（左）難忘和泰德透納（右）的婚姻生活，表示他給了自己自信。（圖／翻攝自珍芳達 IG@janefonda）

▲泰德透納87歲去世，生前曾透露自己罹患路易氏體失智症。（圖／美聯社／達志影像）

美國媒體大亨、有線電視新聞網（CNN）創辦人泰德透納（Ted Turner）在當地時間6日過世，享壽87歲。他首創全天候24小時新聞播放不間斷，一舉改變全球媒體業的生態，《富比世》估計他的財產約有28億美元（約合台幣878億）。他的最後一任前妻、奧斯卡影后珍芳達發表長文感性悼念，表示自己全心全意愛著他。泰德透納創辦的CNN於1980年6月1日下午6點開播，在此之前電視新聞在大多數地區，都只是每天2、3個時段，一次播出半小時左右的分量，泰德透納卻堅信應有一家專門的新聞台，將世界各地發生的新聞即時播出、不間斷呈現觀眾眼前，從而開啟了自己的媒體王國。他和珍芳達在1991年結婚，成為最受矚目的話題夫妻之一，彼此強強聯手，讓泰德的媒體事業爬上巔峰。珍芳達那時已經進入息影階段，與泰德透納的婚姻就是她的人生重心，她在悼念長文中表示泰德是自己見過除了4屆奧斯卡影后凱薩琳赫本之外，最具競爭心的人，親眼見到他的這種表現是非常迷人的，和他相處就是個挑戰，而她向來勇於接受挑戰，與他在一起的每一分每一秒幾乎都是值得的。在泰德生前，不僅經營媒體王國、發展慈善業務，也一面挽救了不少瀕臨絕種的野生動物，和有環保理念的珍芳達完美契合，珍芳達被泰德推動嘗試了許多過往未曾經歷的挑戰，甚至被他要求起草用來送交給聯合國和美國國會爭取禁用所有核武的決議案，她也照做了，從來沒有人比泰德更讓她感到被需要，泰德讓她相信自己，給了她自信。從珍芳達的眼中看來，泰德透納不但英俊非凡、深情浪漫，更改變了她的人生。她不諱言泰德是自己最喜歡的一任前夫，教給她關於自然和野生動物的知識，比任何老師或學校課程都多，盛讚泰德極具商業遠見，有預見未來的天賦。泰德留下了5個孩子，她都視如己出，也認為他們每一個的人生雖然都不容易，卻都發展得很好。儘管泰德透納生前還曾發展體育、懷舊電影等專業頻道，收購米高梅影城，並在1996年與時代華納集團合併，成為時代華納的副總裁，可是之後仍因失勢而離職，晚年也曾表示，後來再也不看CNN節目，認為聊到太多政治的內容。他的死因雖未公布，卻曾在2018年被揭露罹患路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies, 簡稱 DLB）。在與珍芳達離婚後，泰德透納並未再婚，卻曾同時交往4位女友，感情生活並不孤單。珍芳達也在與他離異後再度回歸演藝界、復出拍片，一直到現在還在幕前活躍。泰德去世，她十分感傷，悼念文中表示彷彿已經看到他在天堂，生前拯救過的動物們都聚集在天堂門口，為他挽救自身的族類而鼓掌。