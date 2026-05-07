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▲台北市長蔣萬安表示對於新設立無菸城市指定負壓式吸菸區，主要是民調顯示，台北市民對於先前燈節試辦無煙環境感到滿意，所以將對的政策持續落實下去。（圖／記者吳翊緁攝 ,2026.05.07）

▲全台首座「無菸城市指定負壓式吸菸區」落腳西門町商圈。（圖／記者吳翊緁攝 ,2026.05.07）

北市政府推動「無菸城市」政策再跨出一步，台北市長蔣萬安今（7）日前往西門商圈，親自宣布全台首座「無菸城市指定負壓式吸菸區」正式啟用，象徵北市無菸政策從室內延伸至戶外公共空間。蔣萬安強調，市府目標並非全面禁止吸菸，而是透過「分流管理」，降低市民遭受二手菸、三手菸與邊走邊抽菸的困擾，逐步打造更友善的城市環境。蔣萬安在致詞時表示，台北市過去在室內禁菸政策已取得相當成果，但城市進步不能停滯，因此市府近年持續蒐集各界意見，並透過民調與研究掌握市民需求。許多家長、長者與年輕族群都反映，走在路上經常受到菸味干擾，希望市府能進一步改善公共空間吸菸問題。蔣萬安指出，市府自去年起便陸續推動大型活動無菸化，包括年貨大街及「2026台北燈節」西門、花博展區，皆採取無菸環境規劃。根據最新民調結果，無菸年貨大街與無菸燈節獲得超過9成市民滿意，另有高達96.2%的市民支持在人潮眾多的大型活動與公共場域，採取相同管理模式；此外，也有85.7%的民眾支持在公共空間設置戶外吸菸室。蔣萬安認為，推動無菸城市最重要的關鍵，就在於「做好分流」，讓吸菸者能前往指定吸菸區或戶外吸菸室吸菸，同時保障不吸菸的民眾免於暴露在二手菸與三手菸環境中。目前北市已率先在西門町與新中山2大熱門商圈設置戶外吸菸區，並規劃了一橫一縱，也就是中華南北路以及信義路，沿線站點設置開放式吸菸空間。此外，市府也將在公有行政場域、12行政區行政中心及部分示範里逐步增設吸菸區，現階段規劃總數已達183處。蔣萬安強調，5月起將以西門商圈作為宣導示範區，未來也將逐步擴展至更多區域，希望透過循序漸進方式落實無菸城市願景。他也感謝地方商圈、里長與市府團隊的配合與執行力，並坦言政策剛上路一定還有調整空間，市府會持續蒐集各界意見，適時修正措施，讓整體規劃更加完善。