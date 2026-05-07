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總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼一度傳出遭親中國家阻擋，但賴清德仍低調搭乘史國副總理專機，採「抵達後公布」（Arrival then Announce，ATA）模式出訪成功抵達史瓦帝尼，並於臉書發文表示「台灣不放棄走向國際」。有資深情治界人士指責是國安局長蔡明彥替賴清德踩點時太高調。對此，蔡明彥今（7日）受訪表示，他身為國家情報首長，但他同時也是特勤中心指揮官，在特勤業務上必須站到第一線進行維安整備，讓各界了解維安成果，並透過這樣的方式，對當地1000多名中共僑民達到嚇阻效果，避免干擾活動。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。針對賴清德訪問史瓦帝尼一度受阻，有資深情治界人士指出，因爲國安局替賴清德踩點過於高調，蔡明彥表示，國安局長到總統出訪國家進行踩點，這是例行工作，國安團隊也有相當完整的規劃。包括他個人到前線踩點時，史瓦帝尼政府包含國王、副總理都公開接見，也在官方網站發布相關訊息，當地媒體是用頭版報導他的到訪。主要目的，是希望透過他的到訪，讓史瓦帝尼利用這機會藉此展現對我方總統到訪的歡迎之意，同時凸顯兩國友好親善關係。蔡明彥說，他身為國家情報首長，在情報工作方面，當然要非常低調地進行檯面下推動相關合作，但他同時也是特勤中心指揮官，在特勤業務上必須站到第一線來進行維安整備。就如同歷屆總統大選的維安整備規劃，都會舉行成軍典禮與裝備展示，主要目的就是讓各界了解展現維安成果。因此，這次前往史瓦帝尼，也是透過這樣的方式，對當地1000多名中共僑民達到嚇阻效果，避免干擾活動。蔡明彥表示，他們也特意透過新聞釋放訊息，並與史國合作打擊中共在當地的詐騙集團，逮捕約200多名具有中共國籍的嫌犯，主要希望達到警示效果，讓總統這次出訪能夠非常順利，「我們很高興能成為出訪專案的一員，總統昨天也對國安團隊的表現給予高度肯定，我們與有榮焉。」