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消費者自保與求償一覽表

類別 消費者建議行動 法律依據 / 備註 退費請求 寄存證信函要求解除契約、退還餘額。 民法及消保法契約瑕疵擔保。 申訴登記 向各地消保官、消基會申訴中心登記。 全台申訴案件持續增加。 行政檢舉 向衛生局檢舉診所違反保密義務。 《醫療法》最高可罰 25 萬元。 刑事告訴 檢具證據向警方提告妨害秘密罪。 刑法最重可處 3 年有期徒刑。

重點一：解除契約！隱私瑕疵可主張「全額退費」

全額退費權利 ： 醫療服務必須具備隱私保障，診間出現針孔屬重大瑕疵，消費者有權終止契約並退還未使用的全額費用。

： 醫療服務必須具備隱私保障，診間出現針孔屬重大瑕疵，消費者有權終止契約並退還未使用的全額費用。 免收違約金： 違約責任在於業者，診所不應以「手續費」或「違約金」等名目扣款，消費者應堅持捍衛自身權益。

重點二：法律求償！「被偷拍的恐懼」即是損害

精神慰撫金 ： 醫美療程涉及裸露與私密部位，「被偷拍的恐懼」本身就構成精神痛苦。消基會指出，不論影像是否外流，受害者皆可依法請求精神賠償。

： 醫美療程涉及裸露與私密部位，「被偷拍的恐懼」本身就構成精神痛苦。消基會指出，不論影像是否外流，受害者皆可依法請求精神賠償。 集體求償門檻： 消基會呼籲受害者勇敢站出來，若受害人數超過 20 人，消基會將依法評估發起「團體訴訟」，協助消費者集體向業者爭取權益。

▲愛爾麗針孔案持續擴大，消基會指出隱私權遭侵害即屬重大損害，呼籲曾於全台分店消費的民眾應留意求償權利。圖為該集團台中分店外觀。（圖／記者顏幸如攝，2026.05.06）

重點三：保全證據！這 5 類關鍵證物快留存

消費憑證： 所有的療程合約、剩餘堂數紀錄、刷卡或收據單據。 空間特徵： 紀錄曾進入的診療室編號、內部擺設（如：天花板是否有偽裝設備）。 通訊截圖： 保留與診所人員的預約對話、反映問題或諮詢的紀錄。 心理受創證明： 若因此事產生焦慮、失眠等精神壓力，應至身心科就醫並開立診斷證明。 報案單據： 若已向警方檢舉，務必留存受（理）報案證明單（報案三聯單）。

醫美圈大地震！知名連鎖醫美集團「愛爾麗」針孔偷拍案，集團總裁常如山因涉嫌違反《兒少性剝削防制條例》及妨害秘密等罪嫌，於今（7）日凌晨遭檢方裁定聲押禁見。消息傳出後震驚全台，消基會今日隨即發出強硬聲明，直指診間隱私受損屬契約重大瑕疵，受害者應立即保全「5 大證據」，並有權要求全額退費、集體求償。許多消費者因偷拍事件不敢再前往診所，卻擔心剩餘療程被扣違約金。消基會明確表示：針對業者辯稱錄影是為維護品質，消基會強烈駁斥，在高度私密的診療間裝設偽裝型攝影機已侵犯人格權。消基會提醒，曾於疑似裝有針孔設備診間接受服務的民眾，應儘速收集以下證據以利後續主張：