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日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，由局長平沼正二郎擔任團長，先後拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜和各政黨人士。不過，據《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，原本約好的國民黨主席鄭麗文臨時以「行程太滿」為由放鳥日方，讓自民黨相當不滿。對此，民進黨前秘書長林右昌感到驚訝且不可思議，因為從來沒有一個國民黨主席會如此失禮。林右昌表示，鄭麗文可能太不了解過去國民黨跟日本的複雜關係與歷史，真的不是只有在中國大陸8年抗戰那一段。他回顧，國民黨政府遷台後，1950至1960年代在美方默許下，日本「白團」曾來台協助蔣中正建軍與軍事訓練，協助國軍重建戰力、對抗中國共產黨威脅。當時白團不僅直接向蔣中正報告，也深度參與國防部與參謀本部運作，甚至涉入戰略與年度軍事計畫討論，包含金門、馬祖外島防衛規劃等，都有其影響。林右昌提到，日本前首相岸信介，也就是安倍晉三的外公，其與蔣介石私交甚篤，雙方甚至共同成立「亞洲人民反共聯盟（亞盟）」。而到了1970年代，日本與中華人民共和國建交後，日本自民黨仍希望維持與國民黨政府的互動，因此特別由自民黨青年局作為交流窗口，國民黨則由救國團對接，雙方長年維持固定互訪機制，也因此培養出不少熟悉日本事務的國民黨人士。林右昌續指，如今外界普遍認為民進黨與日本自民黨關係較佳，但其實雙方制度化交流是在2000年政黨輪替後才逐步建立。他透露，自己在2024年接受總統賴清德指示，參考日本自民黨青年局制度，籌設民進黨青年局，並率團赴日展開政黨外交。林右昌進一步說明，期間更拜會多位日本朝野政黨重量級人物，包括自由民主黨（LDP）幹事長森山裕、青年局局長中曾根康隆，國民民主黨（DPFP）代表代行古川元久、黨首玉木雄一郎會談，立憲民主黨（CDP）代表、前首相野田佳彥以及日本維新會共同代表前原誠司。林右昌直言，相關安排都是為了培養民進黨年輕世代的國際視野，並建立制度性交流管道。去年民進黨青年局終於成立，涵蓋了年輕的國會與地方議員，這是民進黨做為一個成熟的執政黨，持續不斷努力的結果，也是現在大家覺得民進黨與日本政黨關係比較好的原因之一。「我想鄭麗文應該不會不知道。」林右昌強調，國民黨內也一定會有有識之士提醒，自民黨青年局向來被視為「日本首相搖籃」，許多歷任日本首相都曾歷練過青年局長職位，因此相關互動具有高度政治象徵意義。如今鄭麗文以「排不出時間」為由婉拒交流，只會讓外界更加認為是刻意為之。