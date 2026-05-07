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適逢母親節前夕，藝人陶晶瑩近日與17歲的兒子李悟在同框接受《VOGUE》專訪，談到生子其實是意外，也提及去年李悟遠赴新加坡讀書，開啟異鄉求學生活。李悟表示，其實獨自在國外生活時，每天最想念的就是媽媽，讓陶晶瑩聽了心臟怦怦跳，直呼：「我的天！」根據《VOGUE》訪問，李悟表示，在新加坡因為一個人住，難免感到寂寞，他回憶起剛到新加坡時，因為還沒有朋友，生日當天陶晶瑩特別飛去陪伴，兩人在金沙酒店買了一個馬卡龍、插上一根蠟燭，簡單地唱著歌，成為他心中最深刻的回憶。李悟也表示，為了適應環境，曾發生許多趣事，像是一開始在新加坡因為沒收到繳費單而沒繳電費，某天他下課回家一開門，發現爸爸李李仁幾乎全身赤裸地躺在沙發上消暑，當李悟問爸爸在做什麼時，李李仁說，因為沙發皮是冰涼的，最後他們只好跑去住飯店。回首人生最瘋狂的事，陶晶瑩表示，就是生小孩。她回憶39歲高齡生產，過程極度痛苦，像是被幾十個人拿木棍圍毆，且沒停下來過。李悟出生時因為嗆到，爸爸李李仁甚至心疼到當場大哭，夫妻倆對孩子的疼愛可見一斑。提到母親節禮物，陶晶瑩分享了李悟的「直男浪漫」。有一年李悟沒準備禮物讓她大發火，隨後小龍衝去商場買了一盒「樂高花」，回家後竟對媽媽說：「這是一堆零件，妳自己拼。」讓陶晶瑩好氣又好笑。不過，當小龍最後親手拼好送給她時，她仍感動到直接擁抱兒子。