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▲《寒戰1994》梁家輝（下）的年輕時期由劉俊謙（上）飾演，劉俊謙包辦本集的大部分動作戲。（圖／臉書＠寒戰1994台灣）

▲《寒戰1994》吳彥祖的腹黑演出超吸睛，這是他睽違多年重回港片陣營的新作。（圖／華映娛樂提供）

▲《寒戰1994》中吳慷仁的角色頗具重要性，他全程用粵語演出，還被甩6巴掌、打到臉紅腫。（圖／華映娛樂提供）

▲劉俊謙（右）在《寒戰1994》中有穿著皮衣、騎重機載著王丹妮（左）在公路上飛車槍戰的場面。（圖／華映娛樂提供）

香港影壇最賣座警匪片系列《寒戰》，闊別10年再出新續作《寒戰1994》，演員組合更加升級，邀來11位分別在金馬獎、香港電影金像獎、香港電影評論學會大獎獲獎的影帝包括周潤發、郭富城、梁家輝、古天樂、謝君豪、吳慷仁、劉俊謙、陳以文、鄭則仕、太保、白只等組成超堅強陣容，吳慷仁還要被謝君豪連甩6巴掌打到臉紅腫，堪稱全片大亮點。《寒戰1994》即將在8日（週五）起正式在全台盛大上映，片中3大最值得欣賞的看點，包括11位影帝列陣加上新出爐香港電影金像獎影后廖子妤的超強卡司；吳慷仁被打到臉腫的精彩畫面；還有久違港片的男神吳彥祖回歸，除展現腹黑演技，也大秀健壯猛肌，女性觀眾眼睛大吃冰淇淋！在香港影史賣座排行榜上，《寒戰》與《寒戰2》票房加總直逼《無間道》3部曲，《寒戰2）更高居華人電影第8名，是警匪類型的冠軍，因而《寒戰1994》請得動更多重量級卡司參與，連之前要角郭富城、梁家輝、周潤發等都特別演出，元彪、葉童、莫文蔚甚至只出現一段戲也願意加入，還有兩大英國男星《冰與火之歌：權力遊戲》艾頓基倫、《唐頓莊園》休邦尼維爾，絕對是近期港片最頂級陣容。除了重新演出前即同樣角色的周潤發、郭富城與梁家輝外，古天樂客串扮香港特首、以老妝造型出現。謝君豪與吳慷仁扮演首富父子，廖子妤演謝君豪的小妹，碰上丈夫陳家樂遭綁架的危機。陳以文和鄭則仕都扮演足以左右香港局勢的富豪，太保、白只則是黑道大佬，眾帝后都有自己的情節主線。近年來大都在歐美、中國拍戲的吳彥祖，再度回歸港片，則把表面正直卻心機深沉的狡猾警官演得讓人印象深刻，還又展現精實的體格，外型與演出都搶眼。曾經號稱「千禧男神」的他，有著帥氣外表之餘也曾是金馬獎男配角得主，《寒戰1994》中的演技發揮空間不少，為片子增色。從台灣西進的吳慷仁，近期似乎爭議性大過幕前表現，昔日力挺他的台灣粉絲，態度也明顯轉變。他在《寒戰1994》全程用粵語演出，和扮演爸爸的謝君豪一場衝突戲，被謝君豪連打6個巴掌，拍攝時從各鏡位、角度拍了好幾次，他的臉被打到紅腫，對許多台灣觀眾而言，是這部片最值得期待的看點。當然《寒戰》系列在多方勢力勾心鬥角之餘，不會少掉刺激的動作場面，《寒戰1994》主要由飾演警官的劉俊謙和扮演黑道老大的王丹妮負責，尤其兩人騎重機在公路上飛車槍戰，以及劉俊謙追查疑案衝到機場禁區的打鬥片段，都保有昔日香港動作片的原味，增添不少娛樂性。