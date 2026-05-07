我是廣告 請繼續往下閱讀

經過初步盤點，在半導體及其供應鏈、與AI伺服器及其供應鏈領域，包含半導體及其供應鏈的聯電、環球晶、穩懋、長春，以及AI伺服器領域的鴻海、廣達、緯創／緯穎、仁寶等20家台灣廠商，已表達對美國的投資意願，初步統計約達350億美元。

台美對等貿易協定（ART）要求台灣企業赴美投資2500億美元（約新台幣7.8兆元），經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯及駐美代表處俞大㵢於美東時間6日召開「台美供應鏈合作前景記者會」，龔明鑫與電電公會（TEEMA）副理事長許介立簽署「共同推動海外產業聚落發展」合作備忘錄（MOU）初步盤點，投資美國意願的20家台灣廠商，總金額約達350億美元（約新台幣1.09兆元）。龔明鑫致詞指出，台灣近兩年經濟表現突出，經濟成長率今年也上看突破7%，人均GDP不但高於日韓、很快也將超越西班牙，而股市總市值也達到新高、成為全球第六大股票市場，與台美經貿合作密切相關，讓台灣製造能力與美國在AI時代維持主導能力提供重要助力。他指出，今年SelectUSA峰會共有113家廠商、207位團員出席，顯示台灣積極參與美國投資；針對台灣廠商在美國的布局，經濟部及國發會宣布三項措施來進行協助。第一，國發基金邀集金融機構共同出資參與成立保證專款，提供金融機構辦理融資保證，第一期將支持金融機構提供赴美投資企業約500億美元（約新台幣1.5兆元）的融資額度。第二，他與TEEMA簽署「共同推動海外產業聚落發展」MOU，經濟部未來將借重TEEMA 及其團隊成員在海外開發經驗，就美國設立產業園區進行區位研究，並推動美國產業園區聚落之規劃、興建、管理服務等。最後，經濟部1日已宣布在亞利桑那州鳳凰城設立美國第2個台灣貿易投資中心，未來將與「達拉斯貿易投資中心」共同服務規劃來美布局之台灣企業，協助業者掌握投資法規與稅制、定期訪視並關懷進度、提供商務中心短期租賃等相關支援。最後，龔明鑫也宣布，為回應廠商熱烈需要，經濟部將在本年9月24至26日在德州達拉斯再度舉辦台灣形象展。這將是繼2022年、2025年後，在韌性特別預算支持下，再度於美國舉辦「台灣形象展」，本次將聚焦AI與智慧科技領域，強化雙邊合作商機。