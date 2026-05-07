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▲火狐・麥克勞背景是一名傭兵遊擊隊隊長，最初是在1993年上市的的超級任天堂遊戲主角。（圖／任天堂YouTube）

任天堂世界代表 IP 人物「火狐·麥克勞德」正式回歸！任天堂代表董事兼專業顧問宮本茂今（7）日凌晨無預警公開，火狐・麥克勞德將與3位夥伴在 Switch 2 遊戲中《星際火狐》（Star Fox）登場，預計6月25日上市。任天堂今天凌晨突然舉辦一場Direct 直播發表會，突襲宣布《星際火狐》相關消息，官方指出，本次新作是以 N64 版本的《星際火狐 64》為基礎開發，並活用 Switch 2 的圖像運算能力，讓主角「火狐·麥克勞德」重返玩家身邊，包括人物、場景、星際飛船等，都將變得更酷炫華麗。任天堂說明，在《星際火狐》中，玩家必須操作飛船透過加速、翻轉等特技迎戰對手，且支援雙人同遊，可以用同組 Joy-Con 搖桿，一人移動、一人射擊。線上支援最多4對4的團體對戰，甚至支援 Switch 2 獨有的滑鼠模式，簡化射擊瞄準的難度。回顧歷史，《星際火狐》最初是在1993年上市的的超級任天堂遊戲，火狐・麥克勞背景是一名傭兵遊擊隊隊長，他除了能駕駛戰鬥機「艾英」外，也擅長運用格鬥術進行近身戰。突如其來的回歸，讓玩家們又驚又喜。