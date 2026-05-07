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台灣虎航昨開董事會不僅宣布新總經理，也通過第一季財報，其中營收跟獲利雙雙寫下紀錄，成為開航以來最亮眼表現。今日台灣虎航股價反應，開盤後即攻上漲停價位55.2元，委買逾1400張，成交3,823張。第一季適逢長假效應，且WBC世界棒球經典賽於東京開打及賞櫻潮帶動集客，單季平均載客率達創紀錄的92%；台灣虎航第一季營收55.38億元，年增19.6%，營收刷新歷史新高；稅後淨利13.35億，較去年同期大幅成長41.6%，2026第一季每股稅後盈餘（EPS）為2.91元。台灣虎航今年第一季的獲利成長幅度高達營收成長幅度的2倍以上；此外，今年3月在董事會中通過以可供分配盈餘的半數分派股息，每股約配發現金股利2.42元，展現獲利共享誠意。虎航日前也開放股東專屬優惠登記，就算只有1股股東也可獲得「tigerpoints回饋金800元」，回饋金可用在折抵機票金額、託運行李、預選座位及機上餐點等。4月27日至6月30日期間到活動頁面登錄就可以領取，自從活動消息公布後，股東數從3.1萬人成長至16.4萬人，預估符合活動資格的領取人數約16.3萬人。