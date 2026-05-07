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IC設計龍頭聯發科今（7）日起列為處置股，面臨俗稱「關禁閉」的分盤交易限制，也創下台股處置以來最大市值個股紀錄，股價也受到影響。對此，多位立委在立法院財政委員會也質疑，此規範已不合時宜，當初是防止股本小被炒作，現在權值股這麼大怎麼炒作？台積電2月差點也被抓去關，是否研擬「排外條款」，修正不合理狀況。金管會主委彭金隆表示，「有必要就要調整」，已請證期局與證交所研議各種制度，並承諾1月內提出報告。民進黨立委吳秉叡指出，聯發科被列處置股，進行分盤交易，但聯發科市值已超過2兆美元，跟過去被處置的幾家股票差異很大，過去多是股本小、週轉率很高，這次因外資投資機構認為聯發科價值，買盤大幅湧入，連多天大幅上漲，分盤交易規範很久之前就訂了，有無沒有檢討必要？金管會主委彭金隆表示，資本市場不斷前進，法規制度不可能每天都改，過去主要針對降低投資及資訊落差，因此會有注意股，達到一定條件變處置股，交易就有差異管理，但隨著台股一直往上走、股價上漲，已請證期局及交易所研議各種制度， 凡固定數字、比例經過一定時間都要好好檢討。民進黨立委郭國文也提到，聯發科被列處置股持續至5月20日，當初這規範是防炒作，現在這權值股市值這麼大，要怎麼炒作，今年2月台積電也差點被抓去關，當初金管會也對外表示要研擬排外條款，排外條款進度如何？彭金隆坦言，台股成長非常快，金管會也關注到這議題，很多千元股、萬元股都出來，過去制度一定有合理時空背景，現在時空背景動了，這隨時有必要就要調整，但制度改變不是今天說要改明天就改。郭國文進一步追問，到底有沒有排外條款，2月就說要改，現在已經5月了，之前是台積電，現在是聯發科，台積電市值占43.79%，聯發科占33.311%，這顯然是不合理，金管會到底要怎麼處理？證交所董事長林修銘表示，就台積電來看，事實上以現在條款而言，台積電不會到處置股，機率沒有，只會列警示股，不會到處置股，只會公告注意，聯發科以現在條款來說，今天就處置了。郭國文認為，當初最重要原因是防止炒作，防止股本小被炒作，但現在基本變好、漲幅大，反而被連累，林修銘解釋，過去確實是怕炒作，現在狀況不一樣，證交所與證期局已在研究很多方式。至於要研究多久？彭金隆承諾1個月內提出報告。