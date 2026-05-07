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美國總統川普（Donald Trump）預計下週四至週五（14到15日）到訪中國，除了月初開始，美軍C-17運輸機連續多日降落北京，被認為是先替川普運輸物資以外，近幾日也有中國民眾在北京機場高速公路、三環路附近，拍攝到美國特勤局（USSS）車輛，種種跡象都顯示，美方先遣人員應該已抵達中國，為川普此行預做準備。綜合中港媒體報導，從微博上流傳的照片看來，其中一輛是特勤局常用的工作車-雪佛蘭賽博班（Chevrolet Suburban），目的地似乎是美國駐中國大使館。至於另外一輛應是福特F-350，為總統車隊的通訊車，車尾掛有「U.S. GOVERNMENT」（美國政府）、「FOR OFFICIAL USE ONLY」（僅限公務使用）等字樣。報導指出，美國總統有專屬的防彈豪華房車，配備軍用級裝甲、防彈玻璃及獨立供氧系統，通常包含備用車在內，會運送個2至3輛。