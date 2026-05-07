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▲吳慷仁在宣傳新片時，被高喊：「光晞不能捐，讓拓也捐！」老哏讓一旁粉絲都笑翻。（圖／翻攝自小紅書）

▲吳慷仁（右）在《寒戰1994》中飾演反派，與梁家輝（左）飆戲。（圖／翻攝自吳慷仁微博）

▲安以軒在《下一站，幸福》的經典台詞：「光晞不行！他不能捐！」成為該劇名場面之一。（圖／翻攝自三立華劇 SET Drama YouTube）

▲劉德華（左二）驚喜現身《寒戰1994》首映，與周潤發（右二）、梁家輝（左一）、吳慷仁（右二）難得同框，4人都是金馬影帝，含金量驚人。（圖／安樂提供）

▲吳慷仁在《下一站，幸福》中，飾演深情愛著女主角梁慕橙的青梅竹馬，在一旁默默守護多年。（圖／翻攝自「三立華劇 SET Drama」YouTube頻道）

藝人吳慷仁近日赴中國宣傳新片《寒戰1994》，沒想到活動現場有粉絲突然朝他重現台劇《下一站，幸福》安以軒的經典台詞：「光晞不能捐，讓拓也捐！」讓當年飾演「拓也」的吳慷仁瞬間露出錯愕表情，隨後忍不住苦笑直呼：「好好好，那都不要捐！」讓現場工作人員跟粉絲都笑翻。吳慷仁近日前往中國廣州宣傳新片《寒戰1994》，有網友重現《下一站，幸福》的安以軒的台詞：「光晞不行！他不能捐！」面對粉絲突如其來的喊話，吳慷仁先是停頓幾秒，接著無奈又幽默地回應：「好好好，那都不要捐！」超真實反應立刻讓台下笑成一片。多年後的老哏再度被翻出，連吳慷仁本人都明顯愣了一下，似乎完全沒想到觀眾還記得這段劇情。不少網友看到後紛紛笑喊：「拓也本人到現在還是不懂為什麼要捐」、「這個梗到底還要玩幾年」、「十幾年前的偶像劇哏竟然還有人記得」、「吳慷仁的表情真的太真實」，也有人笑說這句話根本是台劇迷之間的「時代眼淚」，沒想到如今還能讓全網再度暴動。事實上，吳慷仁這次赴中國宣傳，主要是為了電影《寒戰1994》造勢，他在片中飾演富商家族長子「潘志昂」，角色表面上是企業接班人，實際卻是操控綁架案的幕後黑手，更是一名認為「資本高於法治」的危險野心家。電影中，吳慷仁不只與梁家輝有大量對手戲，還與謝君豪飾演父子，一場父子衝突戲裡，謝君豪甚至連續賞了他20巴掌，而吳慷仁全程堅持親自上陣，敬業態度獲得劇組大讚。相較過去在偶像劇裡溫暖、深情的形象，這次角色轉變也讓不少觀眾相當期待。《寒戰1994》被視為《寒戰》系列的前傳，故事背景設定在1994年香港政治部解散時期，整個香港警界陷入權力重組與秩序混亂，片中除了梁家輝、謝君豪等資深影帝坐鎮外，吳慷仁的角色也成為關鍵人物之一。尤其潘志昂不只是單純反派，更被設定成高智商白領犯罪者，擅長操控人心與布局，電影預告曝光後，許多觀眾已經對吳慷仁的演出留下深刻印象，認為他這次有機會再次突破過往戲路。雖然吳慷仁如今已是影帝級演員，但這次最引發熱議的，卻還是「花拓也」這個超古老台劇哏，不少網友感嘆，《下一站，幸福》播出至今早已超過十多年，但相關橋段依舊深植觀眾記憶，甚至連年輕網友都知道這句經典台詞。而吳慷仁毫無偶包的自然反應，也再度讓外界看到他親民又幽默的一面，許多人笑說明明是電影宣傳活動，最後卻變成大型台劇考古現場，甚至有人直呼：「看到拓也本人傻眼的瞬間，我真的笑到不行。」