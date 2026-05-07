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壽司郎《貓貓蟲咖波》聯名！4款餐點送盲袋壓克力吊飾、列車杯

▲壽司郎《貓貓蟲咖波》聯名盲袋壓克力吊飾。（圖／壽司郎提供）

▲台灣壽司郎聯名貓貓蟲咖波，4款餐點開吃送插卡或底紙。（圖／壽司郎提供）

壽司郎《貓貓蟲咖波》周邊商品14款一次整理！

▲咖波壽司列車杯排在一起，可以看到滿載壽司的咖波。（圖／壽司郎提供）

▲咖波躲躲絨毛吊飾娃娃，有茶碗蒸、玉子燒、炸蝦等造型。（圖／壽司郎提供）

▲咖波壽司盤有迴轉壽司款、偷吃鮪魚款。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎《貓貓蟲咖波》還有隱藏插卡與底紙可收藏。（圖／壽司郎提供）

巨型咖波茶碗蒸抱枕！咖波50盤大挑戰：抽限量周邊

▲巨型咖波茶碗蒸抱枕，高度達80公分。（圖／壽司郎提供）

全台6家壽司郎《貓貓蟲咖波》主題限定店！資訊一覽

▲貓貓蟲咖波降臨壽司郎陪大家用餐。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎《貓貓蟲咖波》全台6家快朝聖。（圖／壽司郎提供）

爭鮮：全新品牌「Magic Touch樂敘」進駐高雄夢時代！

▲爭鮮全新品牌「Magic Touch樂敘」食材升級，迎合聚餐需求。（圖／爭鮮提供）

▲「Magic Touch 樂敘」全台首店進駐高雄夢時代。（圖／壽司郎提供）

《貓貓蟲咖波》又來賣萌！壽司郎表示，再度聯名台灣人氣插畫IP，5月11日至6月14日，全台開賣「咖波躲貓貓大戰」，一次集結咖波、狗狗、小雞、兔兔等經典角色，打造咖波躲躲碳酸冰聖代等4款聯名餐點，咖波躲躲絨毛吊飾娃娃盲盒、盲袋壓克力吊飾、杯子、壽司盤等14款周邊商品，全台6家壽司郎主題限定店一次整理。爭鮮則為搶攻百貨餐飲商機，進駐高雄夢時代開幕全新品牌「Magic Touch樂敘」，鎖定聚餐需求。繼去年主打最萌咖波店長，台灣壽司郎二度聯名《貓貓蟲咖波》，今年菜單以角色貪吃獵奇又萌萌可愛的形象融入餐點設計，聖代搭配隨機贈送的插卡（共6款）、握壽司底紙也看得見咖波！◾️（共6款、含1款隱藏版，全台限量45,000個）。◾️愛吃肉的咖波推薦微辛蒜片與鹹香海苔的牛肉壽司組合。◾️口感緊實吃得到魚肉旨味。◾️壽司郎首次以特殊製程打造「碳酸冰」，呼應藍色咖波的彈珠汽水風味，搭配香草冰淇淋並點綴經典糖漬櫻桃。◾️5月11日起，全台壽司郎內用點購特定飲料組（可口可樂／雪碧／可爾必思/冷泡茶）組合價200元，即可獲得「咖波壽司列車杯」乙個（全台限量20000個）。◾️5月18日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿500元，可以299元加購盲盒「咖波躲躲絨毛吊飾」乙個（共5款，最多加購3個，全台共35000個、售完為止）。◾️5月25日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元可獲「咖波壽司盤-迴轉壽司款」乙個（全台共30,000個，數量有限、贈完為止）。◾️6月1日（一）起，全台壽司郎內用消費，單筆發票滿1200元即可獲得「咖波壽司盤-偷吃鮪魚款」乙個（全台共30,000，數量有限、送完為止）。台灣壽司郎《貓貓蟲咖波》聯名還同步推出限定特別活動「咖波50盤大挑戰！」5月11日（一）至6月14日（日），全台壽司郎內用累積盤數，每10盤可獲得1點，集滿指定點數即可參加抽獎。◾️集滿2點：可參加咖波可愛周邊抽獎1次，獎品包括2名「招財咖波麻將組」、3名「胖胖咖波絨毛娃娃」、3名「奶泡貓造型馬克杯」、2名「咖波擠擠睡摺疊露營推車」。◾️集滿5點：可參加壽司郎限定「咖波茶碗蒸抱枕」抽獎1次，有機會把高度達80cm的巨型咖波帶回家（共計20個）。本次全台壽司郎共有6家《貓貓蟲咖波》主題限定店，以聯名主題「咖波躲貓貓大戰」為設計發想，讓狗狗、兔兔變裝成小偵探，拿著放大鏡到壽司郎店鋪找尋咖波，號召粉絲一起來幫忙。◾️壽司郎台北公館店：台北市中正區羅斯福路四段68號2樓◾️壽司郎中壢中正店：桃園市中壢區中正路170號2樓◾️壽司郎三重Citylink店：新北市三重區捷運路62號2樓◾️壽司郎台中黎明市政南店：台中市南屯區市政南一路158號◾️壽司郎台南永康店：台南市永康區中正北路161號◾️壽司郎高雄義享天地店：高雄市鼓山區大順一路115號義享時尚廣場5樓爭鮮餐飲集團表示，搶攻百貨商場的餐飲商機，旗下Magic Touch推出全新品牌「Magic Touch 樂敘」，全台首店進駐高雄夢時代，開幕全新品牌「Magic Touch樂敘」。鎖定有別於「点爭鮮」單人快速用餐的多人數聚餐需求，全新店裝設計以新潮復古結合胡桃木色調，空間規劃8成佔比為四人座；餐點同步升級，集結台灣在地與國際產地直送食材，供應龜山島胭脂蝦、限量現流魚、日本和牛、北海道干貝與現流海膽等，主打獨家新菜與限定食材。官方推薦「金緻三點盛合」嚴選鰤魚、鮭魚與龜山島胭脂蝦，「極上浮島盛合」以立體擺盤匯集5款握壽司，炙燒「日本A5三品和牛握」搭配海膽與鮭魚卵，還有「避風塘軟殼蟹香卷」、「金黃海膽蟹拌麵」等。「樂敘」高雄夢時代，5月8日至5月10日，「日本A5三品和牛握」特價249元（349元）；5月11日至5月15日，「Choice 板腱厚切牛鮮蔬」特價330元；5月18日至5月22日，「究極鮮味六重奏」特價300元等；平日還有周周限定優惠最高達8折。爭鮮進一步透露，未來將以此店型持續拓展百貨通路；預計每年展店2家，預期帶動單店業績較既有門市成長5%以上，步提升整體營運表現。