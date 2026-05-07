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日本自民黨青年局幹部訪台團自2日起至6日組團訪台，由局長平沼正二郎擔任團長，先後拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜和各政黨人士。《NOWNEWS今日新聞》昨報導，訪團原先擬拜會國民黨主席鄭麗文，然因鄭麗文臨時另有安排，婉拒接見，但文傳會則否認，稱「因為時間安排無法配合，絕非刻意婉拒」。傳出國民黨中常委、青年團長郭又睿在中常會上發難，質問為何臨時取消會見日本團不先通知。郭又睿今（7）日澄清沒有動怒，是很有禮貌的向國際部提問，不過他也對此事坦言可惜，自民黨跟國民黨長期有很好的關係，很遺憾看到新聞這麼大，不應該是這樣子的。郭又睿今早上受訪表示，昨天看到報導後想到，自民黨青年局訪團2日到6日來台，重要政黨都有會見，為何國民黨沒有，所以很心平氣和的向國際部等單位詢問，過程都非常「Peace」，真的沒有動怒。郭又睿說，國際部解釋，原本外交部提供的兩個時段，剛好有重要的會議或是行程，所以沒有辦法安排到會面。郭又睿表示，國民黨中常會是一個蠻自由開放的空間，鄭麗文也給他們非常多空間去發言，有很多不同意見都很正常，因為國民黨是一個很民主的政黨。媒體詢問國民黨以重要會議為理由，說跟日本訪團不成，會不會覺得很不重視外交，郭又睿則說，鄭麗文跟國際部有他們的想法，當然予以尊重，從政黨外交或是主席上任後密切面見外賓等，可以看得出鄭麗文重視國會、政黨外交。不過郭又睿也坦言，自民黨跟國民黨長期以來都有很好的關係，「關於自民黨青年局（沒有會晤），這屬實有一點可惜」，尤其自民黨青年局跟國民黨長期都有交流，非常多前任的日本自民黨青年局長跟本黨的青年領袖進行會面跟交流，這次的事件很遺憾看到新聞搞這麼大，「不應該是這樣子的」。