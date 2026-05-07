美國總統川普（Donald Trump）4日啟動引導船隻通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的「自由計畫」行動（Project Freedom），不過，5日旋即宣布喊卡，再度上演髮夾彎。對此，有外媒披露這是由於沙烏地阿拉伯感到不滿，拒絕美軍飛機從利雅德東南方的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan Airbase）起飛，這才迫使川普不得不暫停「自由計畫」。
根據《NBC》報導，川普3日在個人社群媒體高調宣布將展開「自由計畫」，由美軍協助船隻通過荷姆茲海峽，川普政府的國安高層還在五角大廈與白宮簡報中大力宣傳「自由計畫」，但約在啟動36小時後，行動突然喊停。川普當時的說法是，「自由計畫」將「暫停一小段時間」，以觀察是否最終能達成可以結束戰爭的協議。但實際上，川普政府中止「自由計畫」的背後另有隱情。
未先與海灣各國溝通惹怒盟友
川普在宣布啟動「自由計畫」前並未先與海灣各國溝通，讓盟友大感意外，也激怒了沙烏地阿拉伯的領導高層。沙烏地阿拉伯通知美方，不允許美軍飛機從利雅德東南方的蘇丹親王空軍基地起飛，也不准美軍飛機飛越沙國領空支援這項行動。
兩名美國官員透露，川普親自與沙烏地王儲穆罕默德．賓．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話後仍未能解決分歧，迫使川普暫停「自由計畫」，以恢復美軍對關鍵空域的使用權。
一名美國官員表示，「基於地理因素，你需要區域夥伴合作，才能使用他們邊境附近的空域」。官員解釋，在某些情況下根本沒有替代路線，軍機在「自由計畫」中至關重要，相當於為船隻提供空中防護傘。
不僅沙烏地阿拉伯感到意外，其他盟友同樣措手不及，川普是在行動已經開始後，才與卡達領導人通話；一名中東外交官透露，美國在川普宣布「自由計畫」後，才與阿曼方面進行協調，這位外交官補充說，阿曼方面「沒有感到不滿或憤怒」。
白宮否認突襲盟友之說
對於海灣國家領導人對美方啟動「自由計畫」感到措手不及的說法，一名白宮官員表示，「區域盟友事先有收到通知」，否認突襲盟友。
不過，沙烏地阿拉伯消息人士表示，川普與沙國王儲一直保持定期聯繫，沙國官員也有與副總統范斯、美國中央司令部以及國務卿盧比歐保持聯絡，但是「問題在於事情發展得非常快，往往都是即時發生的」。沙烏地阿拉伯消息人士強調，沙國「非常支持」巴基斯坦為促成伊朗與美國達成停戰協議所進行的外交努力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
未先與海灣各國溝通惹怒盟友
川普在宣布啟動「自由計畫」前並未先與海灣各國溝通，讓盟友大感意外，也激怒了沙烏地阿拉伯的領導高層。沙烏地阿拉伯通知美方，不允許美軍飛機從利雅德東南方的蘇丹親王空軍基地起飛，也不准美軍飛機飛越沙國領空支援這項行動。
兩名美國官員透露，川普親自與沙烏地王儲穆罕默德．賓．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話後仍未能解決分歧，迫使川普暫停「自由計畫」，以恢復美軍對關鍵空域的使用權。
一名美國官員表示，「基於地理因素，你需要區域夥伴合作，才能使用他們邊境附近的空域」。官員解釋，在某些情況下根本沒有替代路線，軍機在「自由計畫」中至關重要，相當於為船隻提供空中防護傘。
不僅沙烏地阿拉伯感到意外，其他盟友同樣措手不及，川普是在行動已經開始後，才與卡達領導人通話；一名中東外交官透露，美國在川普宣布「自由計畫」後，才與阿曼方面進行協調，這位外交官補充說，阿曼方面「沒有感到不滿或憤怒」。
白宮否認突襲盟友之說
對於海灣國家領導人對美方啟動「自由計畫」感到措手不及的說法，一名白宮官員表示，「區域盟友事先有收到通知」，否認突襲盟友。
不過，沙烏地阿拉伯消息人士表示，川普與沙國王儲一直保持定期聯繫，沙國官員也有與副總統范斯、美國中央司令部以及國務卿盧比歐保持聯絡，但是「問題在於事情發展得非常快，往往都是即時發生的」。沙烏地阿拉伯消息人士強調，沙國「非常支持」巴基斯坦為促成伊朗與美國達成停戰協議所進行的外交努力。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。