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▲愛爾麗台中文心分店昨天下午再度被稽查，診所暫時拉下鐵門不營業。（圖／記者顏幸如攝，2026.05.07）

知名醫美集團「愛爾麗診所」爆發偷拍疑雲，台中市甚至出現疑似拆除針孔設備滅證的情形。台中市議員吳佩芸認為，該案已非單純的刑事偵查問題，嚴重涉及醫療倫理、病患隱私及醫療機構管理失職，台中市政府衛生局不該消極等待檢方偵查結果，應立即依《醫療法》主動追查側錄影片流向，並檢討是否廢止醫療機構開業執照。吳佩芸今（7）日表示，根據目前媒體揭露內容，檢警已於愛爾麗多處分店查扣偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影設備，並持續追查影像流向與是否涉及外流。愛爾麗總裁常如山及人員遭檢方拘提偵訊，甚至聲押禁見，事件引發大量女性消費者恐慌、社會高度關注。吳佩芸表示，醫療院所應是最重視隱私與人格尊嚴的場所，病患在接受療程時往往處於衣著不完整甚至裸露狀態。《醫療法》第108條第1項第6款明定，醫療機構若「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，主管機關可處停業甚至廢止開業執照。如今相關偷拍設備設置於診療空間內，且涉及病患身體隱私影像，行政監督是地方政府該擔起的責任，衛生局絕不能僅以「等待司法調查」為由被動處理，應立即全面清查轄內相關分院是否涉及違法設備、是否有病患影像遭側錄、影像保存及流向為何，並檢討是否已符合《醫療法》所稱的「不正當業務」，並主動協助可能受害的病患，建立通報與協助窗口，避免受害者在資訊不透明下求助無門。