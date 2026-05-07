台股突破4萬點大關，來到41000多點，光是元大台灣50（0050）就擁有277多萬受益人，國泰永續高股息（00878）也有157多萬人，0050在去年6月分割成每股47.32元，現在已經漲到98元左右，超高漲幅讓不少人煩惱，買ETF原本是為了存股，現在存成飆股，該不該藉此機會買出賺價差？理財作家小資女艾蜜莉就分享自己的做法，她把投資帳戶分成3個進行不同操作，包括景氣對策燈號存股法、小資翻倍存股術，以及長期不賣純領息。
存股變飆股要賣嗎？他賣了買不回
艾蜜莉在臉書粉專「艾蜜莉-自由之路」貼文分享，有一位準備退休的朋友，幾年前開始定期定額一檔高股息ETF，希望退休後有一筆現金流，可以支付餐費、水電、保險、孝親費等，生活的一部分都是依靠這筆配息支撐。年初因為看到股市創新高，加上大盤指數剛突破3萬點，擔心會有回檔壓力，於是將手上的高股息ETF全部賣掉，想要等回檔後再買回。
沒想到現在ETF不僅沒跌，還通通再創新高，現在想買回都難了，畢竟現在台股大盤漲了1萬點，來到4萬多點了。艾蜜莉表示，真正讓他感到後悔的，是失去「穩定收入」的規劃，雖然手上多了一筆資金，但因為台股在歷史高點不想進場，只好又把錢放回定存。
3帳戶投資法 賺價差又能存退休金
艾蜜莉分享，自己同一個標的，會分成3種帳戶，用3種不同的策略規劃，因為每一筆錢的目的不同，策略也不同，退休金追求的是穩定現金流，波段操作則是要資產成長，並且要有明確的執行規則，若混在同一個帳戶操作，心態很容易亂掉，看到創高價就想賣，又怕賣掉退休金，以後買不回來，最後兩邊都做不好
第一帳戶：景氣對策燈號存股法
如果台灣景氣在藍燈就分批買進，若是紅燈就分批賣出，艾蜜莉依靠這種方式，大約賺進30到40％的價差。
第二帳戶：小資翻倍存股術（股價光譜）
依照艾蜜莉自己的APP功能「股價光譜」，決定進場或賣出，只要股價光譜出現綠色就買、紅色賣，最近一次綠色訊號出現在3月底，4月中就跑出紅色可以賣的訊號，不到1個半月就獲利出場。
第三帳戶：長期不賣、純領息
可把這個帳戶當成退休金，目標很明確，不會賣出的股票都放在這，純放著、純領息、純複利。
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艾蜜莉在臉書粉專「艾蜜莉-自由之路」貼文分享，有一位準備退休的朋友，幾年前開始定期定額一檔高股息ETF，希望退休後有一筆現金流，可以支付餐費、水電、保險、孝親費等，生活的一部分都是依靠這筆配息支撐。年初因為看到股市創新高，加上大盤指數剛突破3萬點，擔心會有回檔壓力，於是將手上的高股息ETF全部賣掉，想要等回檔後再買回。
沒想到現在ETF不僅沒跌，還通通再創新高，現在想買回都難了，畢竟現在台股大盤漲了1萬點，來到4萬多點了。艾蜜莉表示，真正讓他感到後悔的，是失去「穩定收入」的規劃，雖然手上多了一筆資金，但因為台股在歷史高點不想進場，只好又把錢放回定存。
艾蜜莉分享，自己同一個標的，會分成3種帳戶，用3種不同的策略規劃，因為每一筆錢的目的不同，策略也不同，退休金追求的是穩定現金流，波段操作則是要資產成長，並且要有明確的執行規則，若混在同一個帳戶操作，心態很容易亂掉，看到創高價就想賣，又怕賣掉退休金，以後買不回來，最後兩邊都做不好
第一帳戶：景氣對策燈號存股法
如果台灣景氣在藍燈就分批買進，若是紅燈就分批賣出，艾蜜莉依靠這種方式，大約賺進30到40％的價差。
第二帳戶：小資翻倍存股術（股價光譜）
依照艾蜜莉自己的APP功能「股價光譜」，決定進場或賣出，只要股價光譜出現綠色就買、紅色賣，最近一次綠色訊號出現在3月底，4月中就跑出紅色可以賣的訊號，不到1個半月就獲利出場。
第三帳戶：長期不賣、純領息
可把這個帳戶當成退休金，目標很明確，不會賣出的股票都放在這，純放著、純領息、純複利。