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台北市鼠患議題持續延燒，外界質疑聲浪不斷，甚至將矛頭指向台北市政府研考會主委殷瑋，認為其是「背後操盤者」，並批評他日前提及「南鼠北送」說法是在操弄認知作戰。對此，殷瑋強調，市府態度始終一致，就是「不管老鼠多還是少，都要全力滅鼠」，但同時也必須針對網路上的不實資訊進行澄清，強調政府該做事就做事、該說明就說明。殷瑋今（6）日受訪時表示，「南鼠北送」並非由自己發起，而是網路上原本就存在的說法。他指出，目前網路流傳的老鼠照片與影片中，確實有部分是真實情況，但也有部分內容並非發生在台北，因此必須還原事實。他更質疑，若相關內容完全真實，「為什麼一開始發文的側翼後來會把文章刪掉？」認為事情其實已經相當清楚。對於外界批評市府澄清是假借「認知作戰」之名反擊，殷瑋則反駁，政府若發現不實資訊，本來就有責任說明與澄清，不可能因為澄清就被指控是在操作輿論。他也提到，整起鼠患討論最初是因漢他病毒而起，而中央衛福部其實已3度公開說明，目前疫情並無升溫趨勢，與往年同期相比也沒有更嚴重。他直言，中央與地方在此議題上的態度其實一致，都是希望基於理性，把正確資訊告訴民眾。此外，針對台北市議員苗博雅質疑，北市自2015年後便未持續監測鼠患數據，殷瑋則回應，其引用的數據本身就是「估算值」，範圍介於200萬到500萬隻之間，光誤差就高達300萬隻，比基準數還大，質疑其參考價值是否足夠？他認為，鼠患問題不只是台北市要面對，而是全國甚至全球城市共同課題，因此北市府已向中央環境部建議，建立全國一致的鼠類監測模型與標準，讓地方政府有共同依循的依據。殷瑋透露，目前北市府也已著手邀集專家學者，近期將針對鼠患監測、防治模型等議題進行討論，希望建立更完整的制度。他同時暗批，有中央官員引用「網站新聞稿點閱率」作為相關數據參考，質疑這樣的方式是否真正科學合理，人民其實都看得很清楚。至於外界關心，防鼠與清消工作是否導致基層人力吃緊？殷瑋則表示，環保局已規劃完整因應方案，包括消毒班既有專業人力調度，以及視情況增加額外支援。他也駁斥外界「86名消毒班人員要應付110萬戶」的算法，強調並非每戶都會使用相關服務，且執行人力也不只86人，市府後續還會依實際狀況滾動調整。