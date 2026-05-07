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中油今年2月10日與美國Cheniere公司簽署的「25年天然氣採購長約」，經濟部長龔明鑫與台灣中油總經理張敏近期赴美，美國Cheniere公司進行換文儀式，6月起開始交貨，至2027年起，將會每年購買120萬公噸。中油已在今年2月10日與美國最大LNG出口商 Cheniere 公司簽署長達約25年的LNG買賣契約，預計自今年6月起交貨，2027年起每年可購買至120萬公噸。經濟部表示，Cheniere公司是美國最大的LNG公司，而且簽約的時間非常剛好在中東戰事前夕，讓台灣獲得很大的支持。這項合作不僅是一項重要的商業安排，更具有能源安全與供應鏈韌性的戰略意義。對台灣而言，美國是穩定、多元且可信賴的能源供應，此長約將分散台灣的天然氣的來源，是支持產業發展與維持經濟韌性的基礎。龔明鑫與中油董事長方振仁4月立院經委會表示，考量到能源韌性與安全，規劃對美國採購LNG的比例，將從目前的10%左右，增至在2029年達到25%；若阿拉斯加案敲定，最快2032年開始生產，中油美氣占比將升至33%。龔明鑫說，原先集中於對卡達採購，為了分散風險，而提高對美國採購比例；同時他也提到，美國報價較為穩定，對中油也有幫助，他補充說明，美國生產成本比中東低，理論上不會造成整體成本提高。