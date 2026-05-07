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韓國天團BTS（防彈少年團）將在當地時間7日、9日和10日在墨西哥舉辦演唱會。開唱前他們受邀和墨西哥總統Claudia Sheinbaum會面，掀起當地超高關注度。大批粉絲與民眾擠爆總統府（Palacio Nacional，國家宮殿）前廣場，7位成員則在陽台上和總統一起向眾人揮手，隊長RM還用西班牙文告白：「我愛你們」，場面宛如大型慶典。當地時間6日，BTS成員前往位於墨西哥市的總統府，與Sheinbaum總統進行約40分鐘會談。據了解，這次的會面是由墨西哥總統府正式邀請促成，雙方交流氣氛熱絡。之後，BTS更與總統一起登上總統府陽台，向聚集在廣場上的大批民眾揮手致意。得知BTS現身後，總統府外瞬間湧入大批粉絲，人潮擠滿整座廣場。當成員們現身時，現場立刻爆出尖叫與歡呼聲，不少粉絲甚至激動落淚。隊長RM還特地用西班牙語向粉絲打招呼，表示：「很高興見到大家，也非常感謝邀請」，甚至用親切口吻喊出「我愛你們」，瞬間引爆全場氣氛。V則表示：「雖然我西班牙語不太好，但我會努力。」他也向墨西哥粉絲告白：「真的非常想念你們，這裡的能量太驚人了。」還提前約定明年一定會再回來。其實Sheinbaum總統早在今年1月就曾公開大讚BTS，稱讚他們的音樂總是傳遞友情、和平與愛，更把BTS確定到墨西哥開唱一事稱為「歷史性時刻」。甚至曾向韓國政府發送信函，希望促成更多BTS演唱會，展現墨西哥年輕世代對他們的熱情。BTS在墨西哥的人氣也相當驚人。根據Spotify過去公布的數據，墨西哥是全球第5大K-POP收聽市場。其中BTS專輯《MAP OF THE SOUL : 7》是墨西哥播放量最高的K-POP專輯，而歌曲〈Dynamite〉更拿下「K-POP熱潮後墨西哥串流量最高歌曲」冠軍。