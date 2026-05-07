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▲林智鴻認為，號誌故障，市民只能靠1999、警方巡查或交通局自我巡查才會被發現，他質疑這樣的交通究竟「哪裡智慧」？（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

高雄市議員林智鴻於交通部門質詢指出，全市號誌燈既有5807支，其中115年第一季有高達3340件，平均一天37.1件，目前僅2000支連線智慧運輸中心、僅280處設有不斷電系統（UPS），林智鴻要求市府立即優先盤點臨近高速公路、快速道路、學校、醫院、社福機構等危險路口，全面優先裝設UPS。對此，交通局張淑娟則回應，目標5%已經達成，會持續爭取預算，提高UPS比例。據統計，高雄市號誌燈共有5807支，去年號誌故障達8767件，平均一天24件；今年第一季更達3340件，平均一天37.1件，議員林智鴻指出，目前全高雄市僅2000支連線智慧運輸中心、僅280處設有不斷電系統（UPS），代表近7成號誌異常無法即時掌握，若號誌故障，市民只能靠1999、里鄰通報、警方巡查或交通局自我巡查才會被發現。林智鴻認為，若號誌故障，市民只能靠1999、里鄰通報、警方巡查或交通局自我巡查才會被發現，且全市僅平日4組、假日3組人馬維修「要從旗津修到那瑪夏」，他質疑這樣的交通究竟「哪裡智慧」？林智鴻表示，5月1日下午5時30分，其服務團隊騎機車行經台88快速道路旁「和成海涵路口」，竟發現雙向三色號誌全不亮，該路口鄰近快速道路龐大車流，又是傍晚時分，若發生事故後果不堪設想！轄區警方巡視發現後雖立即處置並通知交通局，但現場號誌無法恢復，警力不足也無法長時間留守指揮，四向車輛只能「憑默契」通行，已是明顯安風險，但為何要等警方巡查、民代團隊通報，市府才知道？林智鴻進一步表示，依交通局資料，全市號誌維修人力依照契約，平日僅4組、假日3組，5月1日當天僅有早、中班，晚上沒有人力；以今年第一季平均每日37.1件號誌故障觀之，若東、南、西、北高雄同時發生多起故障，交通局委外廠商「修得完嗎？」同時要靠多少警力消耗在交通指揮與道安維持？林智鴻也質疑，交通局預計明年才將號誌連網率由34%提升至50%，通訊費雖爭取由1100萬元增至1700萬元「還未必會有」，距離全市即時監控仍有不小落差；此外，全市一年號誌系統更新預算約7000萬元，其中號誌控制器就占3000萬元，每年僅能更換約300個，近20年才換完一輪，但智慧運輸中心私下也坦承設備普遍使用年限僅10年，現況平均使用年份卻達25年，顯示老舊設備已成系統性風險。林智鴻要求市府立即提出包括優先盤點臨近高速公路、快速道路、學校、醫院、社福機構等危險路口，全面優先裝設UPS；並跨局處重新盤點硬體整備與人力安排，建立從獲知報修、秩序維持到搶修完畢的合理SOP並落實演練；再來是爭取建置預算，提出號誌聯網100%時間表，並編列重置經費，讓號誌控制箱依10年使用年限準時汰換等三項改善措施。