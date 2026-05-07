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民進黨立委王世堅日前在政大演講時，稱讚台北市長蔣萬安心胸開闊，對此媒體人周玉蔻批評是背骨仔要求民進黨開除黨籍。王世堅昨反嗆「老太太等著被火車撞死」，今（7）日再發文拒絕道歉，稱民進黨不是周的私人評論場，黨紀也不是直播道具，自己更不是用來製造流量與進行忠誠測驗的靶子，真正傷害民進黨的，不是黨內有人說了幾句不合周玉蔻意的話；真正傷害民進黨的，是把多元聲音都打成叛徒，把公共討論都變成清算，把媒體評論變成政治處刑。「周女士又來了!」王世堅說，周可以批評王世堅，這是言論自由；也可以不喜歡王世堅，這是個人好惡。但是將個人好惡透過媒體聲量，綁架公共討論，用個人情緒介入政黨的紀律事務，這已經逾越媒體人的分寸。王世堅解釋，日前到政治大學演講，因為蔣萬安是政大校友，在校園場合基於禮貌，稱讚蔣「心胸寬大」、「處事不分黨派」，隨即遭周玉蔻痛批，甚至上綱到要求民進黨開除其黨籍。可是自己也已經說明，演講後段同樣批評蔣萬安，並強調民進黨會推出優秀候選人，對台北市選情仍有期待。王世堅說，換言之，若只擷取一分鐘片段，就把整場演講定性為「叛黨」；若只抓住一句場合性寒暄，就把一位民選立委推上政治審判台，這不是監督，這是斷章取義；不是評論，這是政治獵巫。問題是，任何一個民主政黨，不是靠名嘴點名開除同志來維持純潔；一個成熟媒體人，也不應該把個人好惡包裝成黨紀審判。王世堅表示，自己當然可以被批評，發言可以被檢驗，政治風格可以被討論，問政表現也可以被支持者與反對者共同評價。但批評必須建立在完整事實、完整脈絡與公共利益之上，而不是誰聲量大、誰喊得兇、誰掌握麥克風，誰就有資格決定一個民選立委的政治生死。王世堅提到，民進黨一向對黨內不同風格、不同語言、不同政治表達都能包容，這才是進步政黨，而不是情緒同溫層。請周玉蔻明白，「民進黨不是妳的私人評論場，黨紀不是妳的直播道具，王世堅也不是妳用來製造流量與進行忠誠測驗的靶子」。王世堅說，真正傷害民進黨的，不是黨內有人說了幾句不合周玉蔻意的話；真正傷害民進黨的，是把多元聲音都打成叛徒，把公共討論都變成清算，把媒體評論變成政治處刑，如果要批評王世堅，請拿出完整脈絡、具體事證與公共論證。最後王世堅說，如果只是靠片段、標籤與「開除黨籍」四個字製造聲量，那就不是媒體監督，而是政治獵巫。周玉蔻可以繼續批評他，但請不要把自己的情緒，偽裝成民進黨的黨意；也不要把自己的麥克風，誤認為可以替選民蓋下政治判決。