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國防特別條例卡關，傳出中國要求台灣的在地協力者務必壓制「親美派」，川習會前絕不能通過軍購條例，務必讓北京在川習會有「創造兩岸和平時刻」的機會。對此，總統府發言人郭雅慧今（7）日呼籲，希望不藍綠，一同強化國防，在川習會前，希望國防特別條例能夠順利過關。總統府上午10時30分舉行「總統直選30週年」系列活動公布記者會，郭雅慧並於會後接受媒體受訪。針對國防特別條例卡關一事，郭雅慧表示，就在這幾日，美、日、菲聯合軍演正在進行中，大家都知道，國際上日本、菲律賓，都持續地在強化國防能力，國際持續地關注台灣對於自我防衛能力，對於國防，有沒有強化的信心跟決心，其意志力的展現。郭雅慧也說，大家非常清楚地知道，台灣民意有近七成，是希望能夠通過國防的相關預算，呼籲在立法院當中不分藍綠，大家能極力地促成。郭雅慧提醒，目前大家所討論的預算，不管是3800億或者是8000億，任何在野黨的版本，其實都完全排除「國防自主」，包括是無人機、還有相關自主的產業鏈，這也是一大警訊，希望能夠以完整版、行政院所提出的「8年1.25兆」，以此這個形式，讓預算順利地過關。針對傳出北京施壓在台協力者，要求川習會前絕不能放手軍購條例一事，郭雅慧也說，希望強化國防能盡速地在立法院當中過關，這一部分，不要分藍綠，大家能夠一致地以強化國防，作為大家最努力能夠順利達成的目標，「川習會前，希望我們的國防特別條例能夠順利地過關」。