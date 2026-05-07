美國總統川普（Donald Trump）預計將於本月中旬訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。不過對於川普的訪中行以及關稅戰的威脅，有中國業者已經感到麻木，更有民眾覺得「這不關他的事」。
根據路透社報導，中國銷售人員余陽仙（Yu Yangxian，音譯）表示，川普總統本月訪問北京與她無關，儘管她公司銷售的電子儲物櫃和自動販賣機有很大一部分是銷往美國。
余陽仙表示：「只要美國繼續進行貿易，就必須與我們做生意。」她的公司採取的策略是將增加的成本部分轉嫁給美國消費者。「中國的供應鏈和產品品質都非常強大。」
她說，雖然關稅仍然重要，但公司已從動盪的2025年中挺過，當時關稅曾短暫升至三位數，如今其美國客戶群基本保持完整，且與許多中國出口商一樣，在全球範圍內開闢了新市場。
余小姐補充說，這顯示了中國製造業已變得多麼具有競爭力和韌性，這歸功於長期以來追求自給自足的國家戰略，在各個行業建立了近乎完整的國內供應鏈。談到川普時，她補充道：「無論他是來談判還是來宣戰，對我們都不構成重大威脅。」
擴張至更多地區市場
余小姐指出，向歐洲、南美、東南亞和非洲擴張，是其公司應對川普關稅以及伊朗戰爭導致原物料價格上漲的另一項策略。這正複製了北京的國家策略藍圖。
中國在2025年結束時，創下了1.2兆美元的貿易順差紀錄，規模相當於荷蘭的經濟總量，透過提供比現有競爭對手更低的價格，推入新市場。數據顯示，中國對美國的出口下降了20%，但對非洲的出口成長了25.8%，對拉美成長7.4%，對東南亞成長13.4%，對歐盟成長8.4%。
為了促使川普調降關稅，北京利用全球對中國供應鏈的依賴，對稀土實施出口管制。這些材料在某些半導體和國防用途中至關重要，幾乎全部由中國生產，包括美國公司在內的全球工業若沒有這些材料將無法運作。
供應鏈顧問公司Tidalwave Solutions的高級合夥人強森（Cameron Johnson）表示：「稀土真的是最後的王牌。」他補充說，北京還可以限制藥品、工業機械或美國擴展電力網所需的變壓器供應。
他認為，短期內伊朗戰爭給了川普一些籌碼，因為美國擁有中國和其他國家需要的過剩能源；但長遠來看，如果衝突升級，中國工業的廣度將使其具備優勢。談到華盛頓方面，強森補充道：「這就是為什麼他們現在表現得客氣（playing nice）。」
中國企業的遷廠壓力減緩
隨著關稅問題從美中對抗的前線淡出，在中國的製造商面臨分散生產基地的壓力也隨之減小。
合約製造商 Genimex Group的亞洲區負責人奇塔亞特（Jonathan Chitayat）表示，其美國業務佔營收的 70%。他在川普第一任期內於越南和泰國尋找到了新供應商，最近則是在印度和印尼。
然而，在他由500家供應商組成的網絡中，仍有75%位於中國。在美國削減對華徵收的稅款、而其他地區的稅款反而上升後，許多原本計畫搬遷的供應商都放棄了計畫。他說：「我們都學會了不要採取激進的行動。現在所有選擇等待的人都覺得等待是對的。」
Pride Mobility Products是一家生產輪椅、代步車及助行器材的廠商，其採購副總裁薩根（Mike Sagan）表示，該公司約100家廠商的供應鏈仍有70%至80% 依賴中國。薩根說：「去風險和多元化不會消失，但不必那麼匆忙。恐慌已經消退，對於川普發表各種言論，也變得更能承受了。」
「休兵雖好」但仍不足
一家處理海外工廠項目的中國公司主管任延林（Ren Yanlin，音譯）表示，企業不再對川普的舉動過度反應，對他的威脅已經變得「麻木」。他說：「現在的心態是，這已經無所謂了。」
商業中心上海的美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）表示，該協會近3000名會員對川普此行能取得的成就期望有限，但對恢復對話的前景感到欣慰。
他說，企業會歡迎延長關稅與出口管制的停戰期，甚至可能接受中國在波音客機、大豆或美國能源等領域作出部分採購承諾。但很少有人指望能獲得持久的緩解。
鄭藝說：「休兵是好事，比貿易戰好，但休兵是暫時的。我們需要一些確定性。公司需要進行長遠規劃，不是未來的90天，甚至不是半年。必須是好幾年。」
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余陽仙表示：「只要美國繼續進行貿易，就必須與我們做生意。」她的公司採取的策略是將增加的成本部分轉嫁給美國消費者。「中國的供應鏈和產品品質都非常強大。」
她說，雖然關稅仍然重要，但公司已從動盪的2025年中挺過，當時關稅曾短暫升至三位數，如今其美國客戶群基本保持完整，且與許多中國出口商一樣，在全球範圍內開闢了新市場。
余小姐補充說，這顯示了中國製造業已變得多麼具有競爭力和韌性，這歸功於長期以來追求自給自足的國家戰略，在各個行業建立了近乎完整的國內供應鏈。談到川普時，她補充道：「無論他是來談判還是來宣戰，對我們都不構成重大威脅。」
擴張至更多地區市場
余小姐指出，向歐洲、南美、東南亞和非洲擴張，是其公司應對川普關稅以及伊朗戰爭導致原物料價格上漲的另一項策略。這正複製了北京的國家策略藍圖。
中國在2025年結束時，創下了1.2兆美元的貿易順差紀錄，規模相當於荷蘭的經濟總量，透過提供比現有競爭對手更低的價格，推入新市場。數據顯示，中國對美國的出口下降了20%，但對非洲的出口成長了25.8%，對拉美成長7.4%，對東南亞成長13.4%，對歐盟成長8.4%。
為了促使川普調降關稅，北京利用全球對中國供應鏈的依賴，對稀土實施出口管制。這些材料在某些半導體和國防用途中至關重要，幾乎全部由中國生產，包括美國公司在內的全球工業若沒有這些材料將無法運作。
供應鏈顧問公司Tidalwave Solutions的高級合夥人強森（Cameron Johnson）表示：「稀土真的是最後的王牌。」他補充說，北京還可以限制藥品、工業機械或美國擴展電力網所需的變壓器供應。
他認為，短期內伊朗戰爭給了川普一些籌碼，因為美國擁有中國和其他國家需要的過剩能源；但長遠來看，如果衝突升級，中國工業的廣度將使其具備優勢。談到華盛頓方面，強森補充道：「這就是為什麼他們現在表現得客氣（playing nice）。」
中國企業的遷廠壓力減緩
隨著關稅問題從美中對抗的前線淡出，在中國的製造商面臨分散生產基地的壓力也隨之減小。
合約製造商 Genimex Group的亞洲區負責人奇塔亞特（Jonathan Chitayat）表示，其美國業務佔營收的 70%。他在川普第一任期內於越南和泰國尋找到了新供應商，最近則是在印度和印尼。
然而，在他由500家供應商組成的網絡中，仍有75%位於中國。在美國削減對華徵收的稅款、而其他地區的稅款反而上升後，許多原本計畫搬遷的供應商都放棄了計畫。他說：「我們都學會了不要採取激進的行動。現在所有選擇等待的人都覺得等待是對的。」
Pride Mobility Products是一家生產輪椅、代步車及助行器材的廠商，其採購副總裁薩根（Mike Sagan）表示，該公司約100家廠商的供應鏈仍有70%至80% 依賴中國。薩根說：「去風險和多元化不會消失，但不必那麼匆忙。恐慌已經消退，對於川普發表各種言論，也變得更能承受了。」
「休兵雖好」但仍不足
一家處理海外工廠項目的中國公司主管任延林（Ren Yanlin，音譯）表示，企業不再對川普的舉動過度反應，對他的威脅已經變得「麻木」。他說：「現在的心態是，這已經無所謂了。」
商業中心上海的美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）表示，該協會近3000名會員對川普此行能取得的成就期望有限，但對恢復對話的前景感到欣慰。
他說，企業會歡迎延長關稅與出口管制的停戰期，甚至可能接受中國在波音客機、大豆或美國能源等領域作出部分採購承諾。但很少有人指望能獲得持久的緩解。
鄭藝說：「休兵是好事，比貿易戰好，但休兵是暫時的。我們需要一些確定性。公司需要進行長遠規劃，不是未來的90天，甚至不是半年。必須是好幾年。」