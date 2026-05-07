中央氣象署表示，今（7）日各地多雲到晴，高溫上看36度，但明（8）日新一波梅雨季鋒面抵台，受東北季風及華南雲雨區影響，北部將有明顯降雨與局部較大雨勢，母親節（5月10日）天氣逐漸回穩、氣溫回升；此外，輕度颱風「格比」將朝菲律賓東方海面前進，預估下周減弱，對台灣無直接影響。

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今全台高溫悶熱　南部恐飆36度　

氣象署預報員謝佩芸說明，今天各地多雲到晴，午後東半部、大台北、山區有局部短暫陣雨，但影響不大，西半部高溫普遍在31至33度，東半部29至30度，南部近山區可能有35至36度左右高溫，目前氣象署也針對「台南、高雄、屏東」發布「高溫資訊」

▲今天各地多雲到晴，西半部高溫普遍在31至33度，東半部29至30度。（圖／中央氣象署）
▲今天各地多雲到晴，西半部高溫普遍在31至33度，東半部29至30度。（圖／中央氣象署）
鋒面明天抵達　全台變天北部防大雨

謝佩芸指出，新一波梅雨季鋒面會在明天抵達並通過台灣，加上東北季風、華南雲雨區影響，北部部降雨明顯，全天有短暫陣雨、雷雨，且有較大雨勢機率，東半部也有局部降雨，中南部多雲，山區有局部零星雨，類似天氣會維持到周六。

周日母親節西半部降雨有所趨緩，但東半部屬於迎風面，仍會有雨勢出下，下周一、下周二也是多雲到晴的天氣為主，東半部仍有局部零星雨。下周三水氣稍微增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，北台灣也有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

▲周四各地高溫上看30度，周五降雨、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）
▲周四各地高溫上看30度，周五降雨、東北季風影響，氣溫再次下滑，直到下周一才明顯回溫。（圖／中央氣象署）
氣溫方面，明後天因為下雨影響，降溫明顯，北部高溫只剩25至27度，低溫20至21度，直到周日母親節東北季風減弱後，北部才會回到30度以上，其它地區32至33度，並逐日回溫。

此外，格比颱風昨天下午生成後，強度並沒有明顯提升，路徑將往西北，前往菲律賓東方海面，並維持輕度颱風等級，預計下周一至下周二接近菲律賓時，就會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...