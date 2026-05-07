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▲圓山金龍客房保留了玻璃帷幕天井、宮殿式長廊及昔日房號等代表性元素，公共區域更首度導入國際級花藝。（圖／圓山飯店提供）

台北文華東方酒店迎新總經理 岱旭賓 (Subin Dharman)

▲台北文華東方酒店新任總經理岱旭賓（Subin Dharman）（圖／台北文華東方提供）

台北圓山大飯店表示，睽違6年後金龍客房將於明（8）日回歸，標榜以「蛻變新生，經典傳承」概念，重新詮釋城市旅宿樣貌。圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，此次整體改造維持原有26間客房格局，並保留玻璃帷幕天井、宮殿式長廊及昔日房號等代表性元素，在延續既有風貌的基礎上，著重於空間機能與住宿舒適度的全面升級。台北圓山大飯店慶祝重開幕，還將推出買一送一優惠。另外，台北文華東方則是迎來新任總經理。圓山大飯店提到，金龍客房是1956年圓山飯店第一代接待國外貴賓的重要起點，深度連結臺灣外交的歷史軌跡，其中最負盛名的「1426號套房」，更曾先後接待伊朗國王巴勒維及美國總統艾森豪等國家元首。此次煥新登場，正是重新喚醒這段珍貴記憶，金龍客房特別保有過去建築中彌足珍貴的天井格局，透過這道建築的呼吸孔徑，引入自然採光與微風循環，實踐東方哲學「藏風聚氣」的居住智慧。慶祝金龍客房榮耀回歸，台北文華東方酒店則是宣告，已於2026年5月1日正式任命岱旭賓先生 (Subin Dharman) 擔任總經理。岱旭賓擁有逾二十年的國際頂級奢華酒店資深管理經驗，職涯足跡遍布亞太地區、中東、美國及歐洲。在加入台北文華東方酒店之前，岱旭賓自2024年4月起任職於峇里島塞米亞克W酒店 (W Bali, Seminyak) 擔任總經理，在此前，他於2022年至2024年出任峇里島麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Bali) 總經理、並於2019年至2022年為雅加達太古廣場麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place) 總經理。其職涯亦歷任多項關鍵領導職務，包括擔任雅加達麥卡庫寧岡麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan) 的酒店經理、以及於美屬維京群島聖托馬斯麗思卡爾頓酒店 (The Ritz‑Carlton St. Thomas in the United States Virgin Islands) 與卡達杜哈麗思卡爾頓酒店 (The Ritz‑Carlton Doha in Qatar) 擔任餐飲行政副總經理。此外，他亦曾於科威特蜜索尼酒店 (Hotel Missoni, Kuwait City) 任餐飲總監，職涯初期，岱旭賓亦於麗笙酒店 (Radisson Blu)、喜來登 (Sheraton)及艾美酒店 (Le Méridien) 等多個國際知名酒店歷任餐飲管理職務，累積深厚且全面的營運經驗。