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2026地方大選年底登場，《新台灣國策智庫》今（7）日上午公布台北市長選情最新民調，現任台北市長蔣萬安支持度52.9%，傳出將代表民進黨的綠委沈伯洋則是29.7%，另有17.4%無法選出任一人；在欣賞度方面，57.5%的人欣賞蔣萬安、28.3%不欣賞；36.2%的人欣賞沈伯洋、38.9%不欣賞。《新台灣國策智庫》今舉行「2026六都市長爭霸戰—首都市長參選人民調發佈記者會」，由凱達格蘭基金會執行長陳致中主持。針對台北市長選戰最新民調，詢問民眾「國民黨蔣萬安、民進黨沈伯洋，您最希望誰來做我們的市長？」，結果顯示，蔣萬安支持度52.9%，沈伯洋29.7%，另有17.4%無明確意見。在欣賞度方面，蔣萬安有57.5%欣賞、28.3%不欣賞、14.2%無明確意見；沈伯洋欣則是有36.2%欣賞、38.9%不欣賞、24.9%無明確意見。從上任滿意度來看，蔣萬安獲得58.8%的市民認為滿意、30.2%認為不滿意、10.9%則沒有明確意見；沈伯洋則獲得40.1%的滿意、34.4%不滿意、25.5沒明確意見。另外在台北市鼠患部分，49.2%市民認為嚴重、35.2%不嚴重，15.5%沒意見；有39.4%認為蔣萬安是最有能力解決鼠患的候選人，22.4%認為是沈伯洋，2.9%認為都有能力、5.9%認為都沒能力、29.4%民眾沒意見。該份調查對象為戶籍在臺北市，年滿20歲的一般民眾，調查方法使用市話調查，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權，調查時間為05月04日至05月05日，晚上18:00至21:30進行，最終完成1,095份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。