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外交部政務次長吳志中今年3月初接受德國《ProSieben》電視台的《Galileo X-Plorer》節目專訪，就台灣在全球高科技供應鏈中的關鍵角色、台海和平對全球經濟的重要性，以及我國面對中國軍事威脅、網路攻擊與資訊操作等議題進行說明，相關內容已於5月3日於《ProSieben》播出。針對中國持續威脅，吳志中表示，中國除不斷對台軍事施壓外，也透過大量網路攻擊及資訊操作，試圖分化台灣社會。台灣採取「不是今天」（Not Today Policy）的嚇阻思維，透過強化自我防衛能力、促使主要軍事力量持續維持在印太地區的存在，並積極爭取國際社會支持，使北京體認對台動武絕非可行選項。吳志中指出，台灣生產全球約六至七成半導體，以及逾九成高階晶片；與人工智慧相關的先進晶片，更高度集中於台灣製造，關鍵性無可取代。台灣完整的半導體生態系及高階晶片產能，不僅支撐全球科技發展，也攸關自由民主陣營的未來。吳志中並表示，半導體產業高度仰賴跨國合作。例如台積電赴德投資，仍須結合荷蘭ASML及德國Carl Zeiss AG等關鍵技術。若台海發生衝突，導致先進晶片供應中斷，將嚴重衝擊全球航空、高階醫療、伺服器及其他關鍵產業，影響世界經濟穩定。台灣將持續與國際社會合作，共同維護台海和平與區域穩定。《ProSieben》電視台為德國主要商業電視聯播網之一，在德語區包括德國、奧地利及瑞士具廣泛影響力，是歐洲主流社會了解台灣議題的重要媒體平台。