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▲Lisa、寧寧續攤時在夜店緊貼熱舞。（圖／微博＠Z-ON_）

▲寧寧當天續攤的戰袍是銀色低胸亮片裝，十分火辣。（圖／寧寧IG@imnotningning）

美國時尚盛事Met Gala才剛落幕，南韓女團成員的私下動向卻意外成為輿論焦點。BLACKPINK泰籍成員Lisa與aespa的中國籍成員寧寧（寧藝卓）被目擊在慶典結束後一同前往紐約當地一家知名夜店續攤、熱舞，由於該場所過往的表演風格極具爭議，有過低俗、裸露的舞蹈演出，因此兩人被批評是去看脫衣舞秀，保守派的中國粉絲更氣炸喊話官方封殺寧寧。Met Gala結束當晚，寧寧和隊友Karina以及Lisa都去參加了由《GQ》雜誌主辦的官方派對，由於Karina隔天一早還有其他活動，因此結束《GQ》派對後，她就提前回了飯店，寧寧則被直擊和Lisa搭乘同一輛車，去到當地一家名為「The Box」的夜店續攤。The Box曾多次因涉及裸露的煽情演出而形象不佳，更被Vogue描述為「臭名昭著（infamous）」的先鋒藝術空間，因此粉絲對於兩人出現在該場所感到不解，「寧藝卓去看了脫衣秀」的關鍵字更衝上微博熱搜第一。寧寧和Lisa當晚貼在一起跳舞的照片也被流出，當下燈光十分昏暗，看不到正臉；至於台上當天是否真有表演脫衣舞，由於照片模糊，其實無法辨認。不過中國粉絲們還是認為，偶像不該出現在這種場合，紛紛留言抨擊：「寧寧是不想回內娛了吧」、「當偶像能不能有點分寸」、「封殺吧，中國不需要這種藝人」。此次風波也不免讓人聯想到瘋馬秀（Crazy Horse）爭議，Lisa曾在2023年受邀參與巴黎瘋馬秀演出，由於該表演主張大尺度裸露，雖然Lisa登場的服裝比其他舞者保守很多，但仍被抨擊，甚至影響到當時在場的其他中國藝人。女演員張嘉倪、Angelababy因為出現在秀場外，遭到觀眾抵制，演藝事業一度停擺，即便如今已經回歸拍節目，聲勢仍大不如前。粉絲也因此擔心寧寧會落入相同下場，希望她出面回應。