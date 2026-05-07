韓國前總統尹錫悅2024年12月3日發動緊急戒嚴，引發國家混亂、國際震驚。時任國務總理韓悳洙涉嫌參與合理化戒嚴程序，首爾高等法院今（7日）進行二審宣判，判處韓悳洙有期徒刑15年。量刑較一審減少8年。
韓聯社報導，首爾高等法院刑事審判第12-1庭7日就前國務總理韓悳洙從事內亂重要任務案進行二審判決，法院認定，韓悳洙被指控的大部分罪名都成立，法院還認定，韓悳洙去年2月在憲法裁判所（憲法法院）作偽證的指控也成立。
韓悳洙被指控的罪名包括：2024年12月3日實施緊急戒嚴時建議召開國務會議，以製造緊急戒嚴令經國務委員審議通過的表像；戒嚴實施後要求國務委員在相關文件上簽名；與前行政安全部長官李祥敏研討封鎖主要國家機關、切斷部分媒體機構水電供應等指令的執行方案；緊急戒嚴解除後，同前總統尹錫悅、前國防部長官金龍顯在宣佈戒嚴之後補制的戒嚴令文件上簽字，並將其進行作廢處理。
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韓悳洙被指控的罪名包括：2024年12月3日實施緊急戒嚴時建議召開國務會議，以製造緊急戒嚴令經國務委員審議通過的表像；戒嚴實施後要求國務委員在相關文件上簽名；與前行政安全部長官李祥敏研討封鎖主要國家機關、切斷部分媒體機構水電供應等指令的執行方案；緊急戒嚴解除後，同前總統尹錫悅、前國防部長官金龍顯在宣佈戒嚴之後補制的戒嚴令文件上簽字，並將其進行作廢處理。