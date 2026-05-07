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總統賴清德提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為最高檢察署檢察總長，立法院昨行使同意權投票，藍白挾著人數優勢，否決該人事案。對此，總統府發言人郭雅慧今（7）日表示，總統賴清德對此結果深表遺憾，為避免影響該署業務運作，總統將據行政院呈報，依例指派代理人選。立法院會昨進行檢察總長被提名人徐錫祥的人事同意權案記名投票表決，在國民黨、民眾黨立委投下不同意票的情況下，徐錫祥最終拿到50張同意票、61張不同意票，未達同意門檻，因此不通過；對此，徐錫祥表示，是他努力不夠。總統府上午10時30分舉行「總統直選30週年」系列活動公布記者會，郭雅慧並於會後接受媒體受訪。對此，郭雅慧說，對於徐被提名人後來沒有順利地過關，「我們表達非常的遺憾」。他說，徐被提名人資歷非常的完整，無論在國安、警政，或者在檢調相關的資歷，都有完整的歷練，是名優秀的人才。郭雅慧說，賴清德對於徐錫祥願意被提名，及這段時間的努力，表達非常的感謝，接下來因為公文在昨天傍晚已經抵達總統府，因此總統會依例來進行後續。郭雅慧強調，通過檢察總長人選是總統和立法院共同的憲法責任，期盼朝野政黨能以伸張人民司法正義為念，共同維繫檢察體系正常運作。