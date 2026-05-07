2026 年報稅季正式開跑，存股族看著股利通知單，最怕的就是被二代健保補充費活生生扒一層皮。然而，近日有資深存股族分享超狂實測，領了超過 5 萬元的 00919（群益台灣精選高息）股息，扣繳金額竟顯示為「0」。內行網友指出，關鍵就藏在通知書裡的「3 個神祕符號」中，看懂了不僅免繳費，甚至還能報稅退稅！
🟡 領 5 萬免繳費？看懂通知書上的「76」與「TR」
存股部落客「鐵蛋存錢日記」分享，他持有 66 張 00919，領到總計 51,480 元股息，遠超 2 萬元起扣門檻。但打開通知單一看（如下方貼文附圖），二代健保扣繳金額竟然是「0」。
🟡 2026 維持舊制：單筆 2 萬才起扣，新制「年累計」暫緩
許多股民擔心「年度累計超過 2 萬就要繳錢」的新制是否已實施？答案是：2026 年仍適用「單筆計算」舊制。
除了避開補充保費，內行網友更指出，54C 股利所得其實是小資族的退稅神器。
🟡 進階攻略：海外所得 750 萬免稅、借券也是活路
鼎榮聯合會計師事務所合夥會計師張桂愷提醒，若不想被稅務煩惱，還有兩大路徑：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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存股部落客「鐵蛋存錢日記」分享，他持有 66 張 00919，領到總計 51,480 元股息，遠超 2 萬元起扣門檻。但打開通知單一看（如下方貼文附圖），二代健保扣繳金額竟然是「0」。
- 神祕符號現身： 關鍵就在所得類別標註為「76」，以及信託註記「TR」。在報稅實務中，這類屬於 ETF 換股賺到的財產交易所得，通稱為「76W」。
- 真相揭密： 因為「76W」屬於資本利得，並非健保局課徵補充保費的「54C 國內股利所得」。只要這筆 54C 沒超過 2 萬元，即便總領取金額再高，也不會被扣半毛錢。
許多股民擔心「年度累計超過 2 萬就要繳錢」的新制是否已實施？答案是：2026 年仍適用「單筆計算」舊制。
- 現行制度： 目前二代健保補充費仍維持單筆給付的「54C 股利」超過 2 萬元才代扣 2.11% 費率。
- 政策進度： 衛福部規劃的新制（年度累計結算）預計最快 2027 年才會上路。現階段透過季配、月配 ETF 分散領息，依然是小資族最穩的避稅王道。
除了避開補充保費，內行網友更指出，54C 股利所得其實是小資族的退稅神器。
- 超補公式： 54C 股利含有 8.5% 抵減稅額。如果你的所得稅級距是 5%，領取 54C 股息反而能現賺 3.5% 的稅率差額（8.5% - 5%）作為退稅。
- 獲利關鍵： 只要領息總額不超過所得稅級距，小資族領 54C 其實「賺很大」。雖然大額領取可能被扣 2.11% 補充費，但報稅時這筆 8.5% 抵減稅額往往能幫你把錢「翻倍討回來」。
鼎榮聯合會計師事務所合夥會計師張桂愷提醒，若不想被稅務煩惱，還有兩大路徑：
- 海外所得： 投資 KY 股或海外債券 ETF，股利屬於海外所得，不計入補充保費，且 114 年度基本稅額每人有 750 萬元的免稅額度。
- 操作借券： 將持股借出賺取利息，除權息時領回的「權益補償」在現行制度下屬於免稅的證券交易所得，是領息大戶避風港。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。