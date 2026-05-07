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《中天新聞》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉共諜案而於今年1月起遭羈押，目前仍在押中，如今傳出橋檢方將依違反《反滲透法》、洗錢及行賄等3項重罪將他正式起訴，恐求刑達17年，而馬德的百萬金流也隨之曝光。對此，國安局長蔡明彥今（7）日表示，檢方已經進行偵辦，國安局尊重偵辦的過程跟結果，但過去5年，共諜案定罪率達到8成5，到了2025年，共諜案平均刑度高達6年2個月。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。針對林宸佑因涉共諜案遭起訴，蔡明彥會前受訪表示，針對個案檢方已經進行偵辦，國安局尊重偵辦的過程跟結果，個案不適宜做公開評論。 事實上大家在媒體上看到一些共諜案的偵辦，幾乎都是由國安情報機關在一開始有相關情資後，進行蒐整，有具體證據再移送到檢調機關進行偵辦跟查察。蔡明彥指出，事實上過去五年，由國安情報機關移送到檢察機關的國安案件，遭起訴率高達9成6，另外檢察機關送到法院部分，定罪率也有達到8成5，所以可以看到在過去這幾年，包括國安情報機關、檢察機關、軍中保防機關以及國安局調查單位已經建立起全政府的連防體系，針對共諜案積極查辦。蔡明彥說，跟大家說明一個數據，在2020年的時候，大概共諜案的刑責，審判之後平均只有一年時間，但到了2025年，共諜案平均刑度高達6年2個月，所以國安局會積極跟檢察機關跟審判機關針對共諜案的樣態，透過各種國安講習來提供相關的資訊給警方跟院方做參考。