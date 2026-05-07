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台北市鼠患議題持續延燒，也讓2026台北市長選戰提前升溫，儘管民進黨台北市長人選尚未拍板，但綠營已開始打起負面選戰，頻頻猛攻「安鼠之亂」，矛頭直指台北市長蔣萬安。環境部長彭啓明強調自己「不認為鼠患是認知作戰」，同時直言「第一次聽到鼠類偵防師」。對此，資深媒體人吳子嘉踢爆，彭啓明曾為風電工程做「方便」評估，再搞下去他就會出事情。吳子嘉在網路節目《董事長開講》中火力全開，直指民進黨已經將蔣萬安視為2026的重要「獵物」，因此只要有任何議題，就會全面性操作、無差別攻擊。同台媒體人平秀琳提到，彭啓明當初會受到重用，是因為曾訪問總統賴清德，讓賴對他留下深刻印象，民進黨內甚至一度有人點名希望彭參選台北市長。不過，吳子嘉隨後爆料稱，彭啓明本身專業領域是氣象，但曾有人私下告訴他，其之所以能夠擔任環境部長，是因曾協助某些風電工程進行較為「方便」的評估，並與民進黨派系「新潮流」存在利益協助關係。他更語帶警告表示，如果彭啓明持續「腦筋不清楚」，跟著炒作鼠患議題，未來相關爭議或弊案恐怕也會被外界翻出，「跑不掉了」。平秀琳則質疑，身為環境部長，若涉及鼠疫、防鼠與公共衛生議題，本應提出專業、科學的判準，而非以「每個人感受不同」回應外界質疑，彭啓明到底是環境部長還是評論員？她認為，社會真正關心的是，台北到底有沒有鼠患？這些都應有客觀數據與科學標準，而不是流於政治攻防與主觀評論。對於彭啓明近期發言，吳子嘉則進一步批評，民進黨內有一種人屬於「綠色新貴」，當突然成為權力核心後，「腦袋裡那根天線就跟別人不一樣」，容易產生脫離現實的幻想。他直言，若彭啓明繼續捲入政治操作，最後恐怕不只爭議擴大，甚至可能遭到更多爆料，「再搞下去就會出事情」。