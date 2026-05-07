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台股頻創新高，並飆漲破42000點，今（7）日在立法院財政委員會立委提到，台股「巴菲特指數」已逼近500%，外媒形容台股在「玩火」，甚至有泡沫化風險，到底台股算不算過熱？對此，金管會主委彭金隆表示，金管會是監理主管機關，在意的是市場是否夠公平、效率、透明及是否符合市場機制，市場本來就有人看多也有人看空，「台灣產業具國際競爭力，不是沒有基本面支撐，最後仍會回歸基本面」，金管會也會持續關注各項發展，適時採取該有的監理作為。國民黨立委林德福質詢指出，台股已到42000點，從學生到菜籃族都在買股票、ETF，今年5月台股「巴菲特指數」飆升逼近500%，顯示台股嚴重過熱，泡沫化風險極高，被外媒形容「玩火」，金管會評估台股算不算過熱？彭金隆回應，金管會是資本市場監理主管機關，不會對未來市場做任何預期，金管會在意的是，市場是否夠公平、夠效率、夠透明，以及有無符合市場機制，一個健全的市場，本來就有多空雙方的意見，本來就有人看多，有人看空。林德福則認為，以這種程度，外媒也形容台股在「玩火」，大家認為泡沫化風險極高，金管會當然要讓大家了解目前狀況。彭金隆重申，金管會是主管機關，在意的是市場夠不夠安全、透明及公平，是否讓市場充分發揮，市場本來就有人樂觀、有人悲觀，形成市場的力量。彭金隆也強調，資本市場是經濟結構的櫥窗，大家都知道，台灣的產業具有國際競爭力，也不是沒有基本面支撐，不管股市如何發展，必然回歸基本面，金管會當然會持續關注各方面發展，適時採取主管機關該有的監理作為。林德福進一步追問，金管會是否無評估外資有無異狀？是來投資還是當禿鷹？彭金隆回應，外資管理不是金管會關注的，這牽涉到國際資金流向，央行也非常在意，外資投資台股不是今天才有，外資高度持有台股也不是今天才這樣，我們要成為國際級資本市場，本來外資就是很重要參與者，就是正常操作的一部分，隨著資本市場不同交易狀況，外資有自己的判斷，外資最近匯入較多，但前陣子賣超也很多，都是正常操作的一部分，金管會也有一套監控措施。對於立委擔心全民開槓桿炒股，散戶的融資額，股票或券商質押借款再投資股市的金額屢創天價，代表台股很大一部分是用借來的錢疊上去的，若外資從台股大幅提款或台股回檔10%至15%1，是否引發斷頭多殺多的連環爆？金管會有沒有應對措施？彭金隆強調，台灣資本市場不是只有1天、2天，過去也應對各式各樣狀況，台股10年前市值不到30兆，現在將近140兆，規模不同經歷不同過程，對於市場不確定性及風險，金管會也一再提醒，資本市場本來就要謹慎投資、注意風險管理，不管什麼時候都是一樣的道理，金管會作為主管機關，當然會對各種假設情況都會有所估計、有所因應。對於外界質疑金管會放寬台股基金、主動式ETF對個股的投資比重，台積電反而獨強、加速「荷蘭病」。彭金隆則說明，台積電一直以來都是單一最大市值的股票，很多人提醒這件事情，但金管會鬆綁規範，是非常中性、貼近市場的市值，而且從前年就開始討論，到去年政策才成型，到今年才正式上路。