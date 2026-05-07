經典歌廳秀再現！《耐斯歌廳秀》邀請到歌手龍千玉，她回憶起過往參與歌廳秀演出時的回憶，最高紀錄一天連趕9場，從早上工地秀、中午婚宴再到晚上廟會，龍千玉表示「現在想想，真是過著為錢賭生命的日子。」此外，有次她因唱得太投入，不小心從升降舞台摔下，為了完美演出，龍千玉強忍著疼痛撐到演出結束，下台時才發現大腿一大片瘀青，痛到無法走路，十分敬業。
龍千玉為錢賭命！爆肝一天趕9場演出
龍千玉有幸能參與歌廳秀演出，她提到以前最高紀錄一天趕9場演出，從早到晚馬不停蹄，「很感謝賀一航大哥幫忙、有次在舞台上一人獨撐40分鐘，等我趕到現場上台，當時他已經非常大牌了，仍願意幫我，讓我由衷的感謝。」
龍千玉想起這段往事，直言「真是過著為錢賭生命的日子」，透露有次鳳飛飛帶她到台南歌廳作秀，因演唱得太投入，不小心從升降舞台摔下，現場一陣尖叫聲，但為了完美演出，仍強忍著疼痛，繼續演唱到結束，下台時候才發現大腿一大片瘀青，痛到無法走路。
龍千玉日前才舉行人生首場個唱，獲得粉絲好評，這次接下耐斯歌廳秀壓軸場演出，她表示很感恩也收到大家的心聲，能與歌廳時代的老朋友歡喜相聚，龍千玉說：「有近20年沒見到方駿大哥了，過往在秀場我們經常同檔，感謝粉絲盛情邀約，也因為有這些老友，讓我非常期待這次的演出。」
《耐斯歌廳秀》連3個月開唱 壓軸場卡司一次看
《耐斯歌廳秀》自3月起，連續3個月、每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，5月24日壓軸場演出特別邀請到龍千玉、黃西田、方駿、王彩樺、王中平、澎澎、賈斯汀、蔡亞露、超跑杰克、電音三太子以及主持人胡鴻達等多位藝人輪番開唱，帶領著大家走入春季限定壓軸的時光隧道。
耐斯歌廳秀 劍湖山世界
演出時間：115年5月24日﹙日﹚下午3點
演出地點：劍湖山世界彩虹劇場 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
票價：2600/2300/1800
售票資訊：劍湖山世界官網、年代售票
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龍千玉有幸能參與歌廳秀演出，她提到以前最高紀錄一天趕9場演出，從早到晚馬不停蹄，「很感謝賀一航大哥幫忙、有次在舞台上一人獨撐40分鐘，等我趕到現場上台，當時他已經非常大牌了，仍願意幫我，讓我由衷的感謝。」
龍千玉想起這段往事，直言「真是過著為錢賭生命的日子」，透露有次鳳飛飛帶她到台南歌廳作秀，因演唱得太投入，不小心從升降舞台摔下，現場一陣尖叫聲，但為了完美演出，仍強忍著疼痛，繼續演唱到結束，下台時候才發現大腿一大片瘀青，痛到無法走路。
龍千玉日前才舉行人生首場個唱，獲得粉絲好評，這次接下耐斯歌廳秀壓軸場演出，她表示很感恩也收到大家的心聲，能與歌廳時代的老朋友歡喜相聚，龍千玉說：「有近20年沒見到方駿大哥了，過往在秀場我們經常同檔，感謝粉絲盛情邀約，也因為有這些老友，讓我非常期待這次的演出。」
《耐斯歌廳秀》連3個月開唱 壓軸場卡司一次看
《耐斯歌廳秀》自3月起，連續3個月、每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，5月24日壓軸場演出特別邀請到龍千玉、黃西田、方駿、王彩樺、王中平、澎澎、賈斯汀、蔡亞露、超跑杰克、電音三太子以及主持人胡鴻達等多位藝人輪番開唱，帶領著大家走入春季限定壓軸的時光隧道。
耐斯歌廳秀 劍湖山世界
演出時間：115年5月24日﹙日﹚下午3點
演出地點：劍湖山世界彩虹劇場 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
票價：2600/2300/1800
售票資訊：劍湖山世界官網、年代售票