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台北市近日爆發鼠患，台中市長盧秀燕昨天在議會答詢時，強調「台中沒有漢他病毒」，網路立即出現一支群鼠爬上機車狂啃麵包的影片，並指是「台中垃圾山附近的老鼠蔓延到人群聚集處」。經查拍攝地點是某連鎖量販店的太平分店，與大里垃圾山有段距離。業者指影片中的桶子是閒置的空桶，已請廠商移走並加強清消；盧秀燕表示已經親自領軍召開跨局處會議，不會因此鬆懈。網紅徐小花昨天轉傳一支影片，指某大型量販店的台中店旁，出現大量老鼠大肆啃食機車上掛著的食物，畫面中可見超過10隻老鼠從花壇下、廚餘桶邊竄出，魚貫溜上機車踏板，啃食著黃色塑膠袋內的麵包，有一隻老鼠甚至從啃出的缺口鑽進袋子裡，即使2公尺外就有民眾拿手機拍攝，老鼠仍毫不畏懼。徐小花挖苦，一定有人會說AI生成或是「南鼠中送」，但事實上廚餘坑跟垃圾山就是老鼠的最愛，並透露事發地離大里垃圾山不遠，推測是從垃圾山蔓延出來。據了解拍攝地點在太平區，與徐小花所指的大里垃圾山有段距離。業者表示，影片拍攝到的是閒置的空桶，平常並無使用，已請廠商儘速回收處理，同時將全面審視周圍環境，加強清消，杜絕衛生疑慮。盧秀燕今（7）上午出席鰲峰山谷溜公園遊戲場工程完工典禮，被問及鼠患一事，再次強調台中市沒有漢他病例。但「不能因為我們的環境比較整潔、我們沒有漢他病例就鬆懈」，而是應更提高警覺、加強作為，她已親自領軍召開跨局處會議，並提出方案，市府將加強作為不會疏忽。