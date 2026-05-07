我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼一度傳出遭親中國家阻擋，5日上午搭乘史國國王專機返抵國門，賴清德搭乘的空巴A340-300（Airbus A340-300）從史瓦帝尼直飛台灣，繞遠路飛行約1.4萬公里（7,559.4 海里）中途沒有休息，已接近A340-300的航程上限。針對立委關切賴清德搭專機返台油料是否緊繃，國安局長蔡明彥今（7）日表示，全程有華航機師陪同，油料也沒有吃緊，都有完整的規劃。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。立委牛煦庭質詢時關切史國專機A340-300航程理論上航程7400海里，是否有裝設增程油箱、有無轉降的配套方案？蔡明彥回應表示，「都有，這是一定」。牛煦庭又問直飛啟程與返程都由外國機師飛，這部分國安配套為何？蔡明彥說，這部分都有完整的配套，飛航過程中機師都有安全調查，華航的總機師也有同步進駐、飛行計畫也有華航專業意見做評估，空服員也由華航提供，包括食物也都由我們自己提供。蔡明彥表示，航線部分涉及史國跟華航專業團隊的評估，因爲史國王室裡有一位親王專門規劃國王專機的運用、安全規劃。牛煦庭又問航線看起來油料滿吃緊，有安排增程油箱嗎？蔡明彥答覆說，「吃緊倒沒有」，經過估算航程沒問題，因爲它本身一個4引擎的飛機，它本身安全性比較高，飛行計畫可能臨時的迫降點都有安排。立委問未來還是會採「抵達後公布」（Arrival then Announce，ATA）模式出訪嗎？蔡明彥說，要看每一次狀況，這一次當然是希望總統能圓滿出訪，過程中也要去考慮中共干擾的狀況，後續當然要小心一點。