知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發針孔偷拍疑雲，全台18分店被搜出針孔鏡頭，愛爾麗集團創辦人常如山、張姓特助及謝姓廠商依違反《刑法》妨害性隱私、《兒少性剝削防制條例》等罪嫌聲請收押禁見。對此，愛爾麗診所今（7）日稍早宣布將開放「全面退費」，強調全程不收取任何手續費，且不扣除任何贈品金額，再次向大眾致歉。愛爾麗亦表示，基於尊重司法程序及避免影響後續調查，現階段不便就個案細節進一步對外說明，後續將依調查結果依法處理。
愛爾麗診所爆針孔偷拍道歉了！宣布全面退費：不收取手續費
愛爾麗診所近日遭控針孔偷拍，新北市地檢署於全台18間分店搜出針孔鏡頭，雪球越滾越大。愛爾麗診所今日發布聲明，表示對於此次事件所引發的不安，向社會大眾表達最深的歉意，強調已主動配合相關司法及主管機關進行調查與釐清，相關資料亦依法提供。
針對消費者提出之退費及相關權益問題，愛爾麗將以專責窗口提供協助與說明，並強調退費僅限尚未施作之課程內容，且不扣除任何贈品金額，並全程不收取任何手續費，以實際行動回應顧客的信任與支持。
愛爾麗疑針孔偷拍！全台18分店都有：負責人常如山遭聲押禁見
回顧整起案件，一名女性顧客於5月1日前往愛爾麗板橋分店接受體雕療程，於診間更衣時意外發現天花板角落有疑似攝影機裝置，向院方詢問未獲明確回應後報警，隨後警方到場確認內部為攝影機鏡頭，警方於5月3日偕同新北市衛生局人員前往現場保全證據時，發現主機遭人拆除，疑有滅證情形。
轄區警方報請新北地檢署指揮偵辦，發現愛爾麗醫美診所全台18家分店皆有相同類型的「煙偵型攝影機」，並於昨（6）日拘提愛爾麗集團總裁常如山、特助張元齡、針孔業者謝金亨到案，經漏夜偵訊後於5月7日以涉嫌《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》妨害性隱私等多項罪名聲押禁見。
愛爾麗診所聲明全文
針對近日媒體報導及社群平台所關注之監視器事件，對於此次事件所引發的不安、疑慮與信任衝擊，我們深感沉重，並以最慎重的態度面對。愛爾麗醫療集團在此向所有消費者、會員及社會大眾，表達最深的歉意。
目前本案已正式進入司法調查程序，愛爾麗已主動配合相關司法及主管機關進行調查與釐清，相關資料亦依法提供。基於尊重司法程序及避免影響後續調查，現階段不便就個案細節進一步對外說明，後續將依調查結果依法處理。
針對消費者提出之退費及相關權益問題，愛爾麗將秉持最大誠意妥善處理，並由專責窗口提供協助與說明，希望以負責任的態度回應社會及消費者期待，退費申請流程說明如下：
1. 請先透過線上客服或分院進行預約登記，因申請人數較多，完成登記後我們將儘快協助安排並處理您的申請。
2. 因涉及金額核對與個人資料確認，須由本人攜帶相關證明文件，親自至原購買分院辦理，恕無法提供線上退費服務。
3. 現場將由專人協助核對課程使用狀況與應退金額，確保程序清楚透明。
4. 退費僅限尚未施作之課程內容，且不扣除任何贈品金額，並全程不收取任何手續費，以實際行動回應顧客的信任與支持。
我們將以最審慎與負責的態度處理每一項申請，再次感謝社會大眾的理解與包容。
免付費服務專線：0800-008-070
愛爾麗集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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愛爾麗診所近日遭控針孔偷拍，新北市地檢署於全台18間分店搜出針孔鏡頭，雪球越滾越大。愛爾麗診所今日發布聲明，表示對於此次事件所引發的不安，向社會大眾表達最深的歉意，強調已主動配合相關司法及主管機關進行調查與釐清，相關資料亦依法提供。
針對消費者提出之退費及相關權益問題，愛爾麗將以專責窗口提供協助與說明，並強調退費僅限尚未施作之課程內容，且不扣除任何贈品金額，並全程不收取任何手續費，以實際行動回應顧客的信任與支持。
回顧整起案件，一名女性顧客於5月1日前往愛爾麗板橋分店接受體雕療程，於診間更衣時意外發現天花板角落有疑似攝影機裝置，向院方詢問未獲明確回應後報警，隨後警方到場確認內部為攝影機鏡頭，警方於5月3日偕同新北市衛生局人員前往現場保全證據時，發現主機遭人拆除，疑有滅證情形。
轄區警方報請新北地檢署指揮偵辦，發現愛爾麗醫美診所全台18家分店皆有相同類型的「煙偵型攝影機」，並於昨（6）日拘提愛爾麗集團總裁常如山、特助張元齡、針孔業者謝金亨到案，經漏夜偵訊後於5月7日以涉嫌《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》妨害性隱私等多項罪名聲押禁見。
針對近日媒體報導及社群平台所關注之監視器事件，對於此次事件所引發的不安、疑慮與信任衝擊，我們深感沉重，並以最慎重的態度面對。愛爾麗醫療集團在此向所有消費者、會員及社會大眾，表達最深的歉意。
目前本案已正式進入司法調查程序，愛爾麗已主動配合相關司法及主管機關進行調查與釐清，相關資料亦依法提供。基於尊重司法程序及避免影響後續調查，現階段不便就個案細節進一步對外說明，後續將依調查結果依法處理。
針對消費者提出之退費及相關權益問題，愛爾麗將秉持最大誠意妥善處理，並由專責窗口提供協助與說明，希望以負責任的態度回應社會及消費者期待，退費申請流程說明如下：
1. 請先透過線上客服或分院進行預約登記，因申請人數較多，完成登記後我們將儘快協助安排並處理您的申請。
2. 因涉及金額核對與個人資料確認，須由本人攜帶相關證明文件，親自至原購買分院辦理，恕無法提供線上退費服務。
3. 現場將由專人協助核對課程使用狀況與應退金額，確保程序清楚透明。
4. 退費僅限尚未施作之課程內容，且不扣除任何贈品金額，並全程不收取任何手續費，以實際行動回應顧客的信任與支持。
我們將以最審慎與負責的態度處理每一項申請，再次感謝社會大眾的理解與包容。
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愛爾麗集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110