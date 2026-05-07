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愛爾麗診所爆針孔偷拍道歉了！宣布全面退費：不收取手續費

▲愛爾麗診所聲明全文。（圖／愛爾麗診所臉書）

愛爾麗疑針孔偷拍！全台18分店都有：負責人常如山遭聲押禁見

▲愛爾麗集團總裁常如山於今（7）日凌晨遭檢方依違《兒少性剝削法》等罪嫌，遭裁定聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

愛爾麗診所聲明全文

知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發針孔偷拍疑雲，全台18分店被搜出針孔鏡頭，愛爾麗集團創辦人常如山、張姓特助及謝姓廠商依違反《刑法》妨害性隱私、《兒少性剝削防制條例》等罪嫌聲請收押禁見。愛爾麗診所近日遭控針孔偷拍，新北市地檢署於全台18間分店搜出針孔鏡頭，雪球越滾越大。愛爾麗診所今日發布聲明，表示對於此次事件所引發的不安，向社會大眾表達最深的歉意，強調已主動配合相關司法及主管機關進行調查與釐清，相關資料亦依法提供。針對消費者提出之退費及相關權益問題，愛爾麗將以專責窗口提供協助與說明，並強調退費僅限尚未施作之課程內容，且不扣除任何贈品金額，並全程不收取任何手續費，以實際行動回應顧客的信任與支持。回顧整起案件，一名女性顧客於5月1日前往愛爾麗板橋分店接受體雕療程，於診間更衣時意外發現天花板角落有疑似攝影機裝置，向院方詢問未獲明確回應後報警，隨後警方到場確認內部為攝影機鏡頭，警方於5月3日偕同新北市衛生局人員前往現場保全證據時，發現主機遭人拆除，疑有滅證情形。轄區警方報請新北地檢署指揮偵辦，發現愛爾麗醫美診所全台18家分店皆有相同類型的「煙偵型攝影機」，並於昨（6）日拘提愛爾麗集團總裁常如山、特助張元齡、針孔業者謝金亨到案，經漏夜偵訊後於5月7日以涉嫌《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》妨害性隱私等多項罪名聲押禁見。