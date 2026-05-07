荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，已傳出3人死亡。據一名仍留在船上的西班牙籍乘客透露，在傳出首例死亡病例10天，有23名乘客於22日在聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，之後便從當地返國。據該名乘客的說法，這之中還有台灣籍乘客。
根據西班牙媒體《國家報》（EL PAÍS）報導，該名西班牙籍乘客接受採訪時證實了這一點，他表示有23人在聖赫勒拿島下船，「這23人就那樣散落各地，直到3天前，才終於有人聯絡他們。」
當大多數人仍留在船上接受嚴格的衛生管理與隔離時，但這23人已回到家中恢復正常生活。該乘客透過電話解釋道：「澳洲人回澳洲、台灣人回台灣（el de Taiwán a Taiwán）、美國人回到北美各地。還有英國人回英國、荷蘭人回自己家……我不記得還有哪些地方的人了，但其中沒有西班牙人。」
疑似感染與確診病例
據該名西班牙乘客的說法，這些人中至少有一人感染了漢他病毒。此人是一名於今早被送往瑞士醫院接受治療的男性。該乘客說明：「他覺得身體不太舒服所以去了醫院，今早檢測結果呈陽性。」
直到三天前，世界衛生組織（WHO）才開始聯繫這些在聖赫勒拿島下船的乘客。這名乘客表示：「我們一直和他們保持聯繫，也不斷在想，『到底什麼時候才會通知他們？』有些人甚至到昨天才接到通知。」
世界衛生組織承認此事，並解釋當時採取的流程。世界衛生組織表示：「下船的乘客已由船方營運人員告知船上出現漢他病毒病例，並被要求若出現任何症狀需主動通報。我們也是因此才首次得知瑞士的病例。」
病毒類型：安地斯病毒
WHO證實，在宏迪斯號上檢測到的漢他病毒屬於「安地斯病毒」（Andes virus，ANDV）。目前共有8起病例，其中3例已確診。已有3名患者死亡，另有1人在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的加護病房接受治療，還有1人在瑞士住院。
報導指出，漢他病毒是一個變異性極大的病毒家族，目前至少已知有38種病毒株，其中24種會導致人類疾病。而此次在船上發現的「安地斯病毒」是唯一已知可在人與人之間傳播的漢他病毒株。在這種病毒變異株中，目前懷疑人際傳播是透過密切且長時間接觸患者體液而發生。
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當大多數人仍留在船上接受嚴格的衛生管理與隔離時，但這23人已回到家中恢復正常生活。該乘客透過電話解釋道：「澳洲人回澳洲、台灣人回台灣（el de Taiwán a Taiwán）、美國人回到北美各地。還有英國人回英國、荷蘭人回自己家……我不記得還有哪些地方的人了，但其中沒有西班牙人。」
疑似感染與確診病例
據該名西班牙乘客的說法，這些人中至少有一人感染了漢他病毒。此人是一名於今早被送往瑞士醫院接受治療的男性。該乘客說明：「他覺得身體不太舒服所以去了醫院，今早檢測結果呈陽性。」
直到三天前，世界衛生組織（WHO）才開始聯繫這些在聖赫勒拿島下船的乘客。這名乘客表示：「我們一直和他們保持聯繫，也不斷在想，『到底什麼時候才會通知他們？』有些人甚至到昨天才接到通知。」
世界衛生組織承認此事，並解釋當時採取的流程。世界衛生組織表示：「下船的乘客已由船方營運人員告知船上出現漢他病毒病例，並被要求若出現任何症狀需主動通報。我們也是因此才首次得知瑞士的病例。」
病毒類型：安地斯病毒
WHO證實，在宏迪斯號上檢測到的漢他病毒屬於「安地斯病毒」（Andes virus，ANDV）。目前共有8起病例，其中3例已確診。已有3名患者死亡，另有1人在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）的加護病房接受治療，還有1人在瑞士住院。
報導指出，漢他病毒是一個變異性極大的病毒家族，目前至少已知有38種病毒株，其中24種會導致人類疾病。而此次在船上發現的「安地斯病毒」是唯一已知可在人與人之間傳播的漢他病毒株。在這種病毒變異株中，目前懷疑人際傳播是透過密切且長時間接觸患者體液而發生。