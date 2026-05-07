全球媒體界傳奇落幕！開創全球首個24小時新聞頻道、美國有線電視新聞網（CNN）創辦人泰德·透納（Ted Turner）6日安詳辭世，享壽87歲。消息引發各界哀悼，美國總統川普也悼念，稱他是「廣播史上最偉大的人物之一」。
CNN報導，泰德．透納出生於俄亥俄州、發跡於亞特蘭大，因其直言不諱的個性被暱稱為「南方大嘴巴」。他24歲時接管自殺父親的廣告看板公司並開始收購廣播電臺，1970年進軍電視圈，1980年創立全球首個24小時新聞頻道CNN，並迅速擴張CNN國際台、TNT、卡通頻道等多個非新聞頻道。
透納也跨足運動產業，買下MLB亞特蘭大勇士隊與亞特蘭大老鷹籃球隊，部分是為了確保轉播權，部分則是因為這很有趣，還帶領勇士隊在1995年勇奪世界大賽冠軍。晚年則將重心轉向慈善與環保。他曾豪擲10億美元捐贈給聯合國，並成功將瀕臨滅絕的美洲野牛復育成全球最大的族群。
1990年波斯灣戰爭爆發，讓24小時新聞頻道的重要性展露無遺。1991年，透納被《時代雜誌》評選為年度風雲人物，理由是其「影響了事件的動態，並讓150個國家的觀眾成為歷史的即時見證者」。
1996年，透納以約75億美元將公司出售給時代華納。但在2000年代，華納與與網路服務商AOL的合併案成為災難，網路泡沫破裂導致創紀錄的虧損，2006年退出董事會，失去對CNN和勇士隊的控制權。
2018年，就在他80歲生日前夕，透納透露自己患有路易氏體失智症。2025年初，他曾因輕微肺炎住院，隨後在復健機構康復。他身後留下了5名子女、14名孫子女及2名曾孫。
儘管透納最終將頻道出售給時代華納並退出經營，但他始終對CNN深感自豪，稱之為他一生「最大的成就」。CNN全球主席暨執行長湯普森（Mark Thompson）在聲明中表示，「泰德是一位全心投入且堅定的領導者，他無畏無懼，總是願意支持自己的直覺並信任自己的判斷。他是、也永遠會是CNN的靈魂人物。泰德是我們所站立的巨人，我們今天都將共同緬懷他對我們生活及世界的影響。」
川普也在自家社群Truth Social發文哀悼，稱透納是「廣播界最偉大的人物之一」，同時也是自己的好友，每當自己有需要時，對方總會伸出援手，並長期投入公益事務，「他總是願意挺身而出，為慈善努力奮鬥」。
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透納也跨足運動產業，買下MLB亞特蘭大勇士隊與亞特蘭大老鷹籃球隊，部分是為了確保轉播權，部分則是因為這很有趣，還帶領勇士隊在1995年勇奪世界大賽冠軍。晚年則將重心轉向慈善與環保。他曾豪擲10億美元捐贈給聯合國，並成功將瀕臨滅絕的美洲野牛復育成全球最大的族群。
1996年，透納以約75億美元將公司出售給時代華納。但在2000年代，華納與與網路服務商AOL的合併案成為災難，網路泡沫破裂導致創紀錄的虧損，2006年退出董事會，失去對CNN和勇士隊的控制權。
2018年，就在他80歲生日前夕，透納透露自己患有路易氏體失智症。2025年初，他曾因輕微肺炎住院，隨後在復健機構康復。他身後留下了5名子女、14名孫子女及2名曾孫。
儘管透納最終將頻道出售給時代華納並退出經營，但他始終對CNN深感自豪，稱之為他一生「最大的成就」。CNN全球主席暨執行長湯普森（Mark Thompson）在聲明中表示，「泰德是一位全心投入且堅定的領導者，他無畏無懼，總是願意支持自己的直覺並信任自己的判斷。他是、也永遠會是CNN的靈魂人物。泰德是我們所站立的巨人，我們今天都將共同緬懷他對我們生活及世界的影響。」
川普也在自家社群Truth Social發文哀悼，稱透納是「廣播界最偉大的人物之一」，同時也是自己的好友，每當自己有需要時，對方總會伸出援手，並長期投入公益事務，「他總是願意挺身而出，為慈善努力奮鬥」。