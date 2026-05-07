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綠營近期猛攻台北市鼠患議題，持續將矛頭指向地方首長蔣萬安；不過藍營也展開反擊，質疑網路上出現大量「南鼠北送」的不實照片與影片，根本是「認知作戰」。對此，時常評論時事的精神科醫師沈政男分析，綠營大打「安鼠之亂」，其實是在替黨內台北市長熱門人選沈伯洋救選情，但他直言這招不但沒效，最後迴力鏢恐怕還會打到自家。沈政男6日在個人YouTube頻道中表示，每逢選舉接近，就會有人開始炒作不存在的議題，而近期被操作的就是「台北老鼠變多」。他指出，台北根本沒有外界形容的嚴重鼠患，真正橫行的其實是「政治鼠輩」，並痛批整起事件是綠營「黨政媒網四合一綠色怪獸」的又一次政治操作。沈政男認為，如今綠營再操作「安鼠之亂」，目的就是想營造蔣萬安防疫失能形象，同時替沈伯洋鋪陳2026台北市長選戰，不過他也斷言，「這招根本沒用」；沈政男進一步指出，若有人誇大台北鼠患、影射疫情升溫，恐怕已涉及《傳染病防治法》，依照過往相同標準來看，主管機關理應也要處理。「別忘了衛福部、疾管署、中央政府現在是誰在執政？」沈政男提到，疾管署長羅一鈞已於5日公開說明，今年1月至4月全台僅有2例漢他病毒病例，並未高於往年同期，呼籲民眾不必過度恐慌。他也質疑，如果綠營持續透過鼠患議題誇大疫情，最後首當其衝的反而會是自家的衛福部與疾管署。最後，沈政男更是嘲諷，綠營原本想藉鼠患議題打擊蔣萬安，結果最後恐怕變成打到自家人，狠酸「綠營的程度就這樣」，並預測這波「安鼠之亂」熱度不會持續太久，再過2天應該就燒不起來了。