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台北市近來爆發「安鼠之亂」，不時有民眾上網回報老鼠蹤跡，甚至包括捷運或動物園也淪陷，過程中北市府曾說明是認知作戰。對此行政院今（7）日表示，的確注意到台北市民目擊鼠出沒、被鼠驚嚇，所以鼠的議題明顯是「鼠實」。對於台北市鼠患，台北市府一度認為是「認知作戰」，對此行政院發言人李慧芝表示，的確注意到很多台北市民目擊鼠出沒、被鼠驚嚇，所以這個鼠的議題，明顯是「鼠實」。媒體關心台北市府代表今日在行政會是否針對鼠患議題發言，李慧芝表示，台北政府並未對此發言，不過桃園市府代表副市長蘇俊賓有表達擔憂。李慧芝提到，行政院有注意到地方政府的狀況，而生活環境的維護攸關民眾的健康以及食安，是屬於地方的事務，不過地方如果有需求，中央也願意來提供協助，因為公共衛生沒有中央跟地方之分。環境部化學署危害控制組長孫忠偉補充，台北市府上週有來拜會環境部，環境部也提供市府相當多的建議。而最主要也是最終的指導原則還是「三不政策」，就是不讓鼠來、不讓鼠住與不讓鼠吃，也希望優先採用物理性的防治，來做鼠患的一個治理。那最後如果不得已需要使用藥劑的話，當然除了使用我們中央核可的鼠藥外，也希望在投放時要遵守注意事項，目前環境部在官網上也成立「環境鼠害防治」專區，無論是北市或其他地方政府有需求，環境部都很樂意來提供指導及幫忙。