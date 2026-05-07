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▲小禎（右）平常和女兒Emma（左）的互動像閨蜜一樣，一起敷面膜，一起追熱門劇《逐玉》。（圖／奇恩工作室提供）

在母親節前夕，星三代Emma迎來18歲成年禮，近日特別與媽媽胡盈禎（小禎）合體拍攝時尚大片，拍攝現場母女互動如姐妹。由於小禎在2020年後和李進良離婚後，在2025年交男友，Emma也首度談及對媽媽另一半的真實想法，她幽默地表示：「我是沒有覺得他很帥，但他的身高超級加分，但是媽媽幸福就好。」小禎跟李進良有過一段婚姻，但前夫拈花惹草的壞習慣，讓她決定放下，在2020年正式離婚。之後小禎單身至少5年，直到最近被報導終於脫單，現在交往的對象是Alan，比小禎小7歲，從事餐飲業，外型被媒體形容為台版大谷翔平。看到媽媽好不容易再相信愛情，Emma也放低標準，覺得Alan的長相並非首要，倒是高挑的身材有獲得她的認可，「最重要的是媽媽幸福就好」。Emma也對小禎說：「我想對媽媽說，無論這個世界對妳多嚴格，妳都還有我們。隨時想說心裡話，都有我在。」讓小禎感動表示，Emma真的長大了，已經成為可以讓她依靠的存在。這次母女拍攝是Emma自滿月後，睽違18年首度正式進棚拍照。兩人選在對彼此有特殊意義的老字號沾美西餐廳取景。小禎笑說，母女的相處模式其實更像閨蜜，私下不但會互推保養品，甚至還會互搶面膜。小禎更爆料，母女倆最愛的休閒活動就是躺在床上滑手機聊心事，共同話題從演藝圈軼事到陸劇男神都有，「我們還會熱烈討論《逐玉》的劇情，或是爭論張凌赫和宋威龍到底長得像不像。」Emma近期在戲劇與綜藝節目中初試啼聲後，現階段決定先專注學業。她對自己期許甚高，希望能承擔更多責任，「我要好好長大，才可以照顧家人。」小禎也送上祝福，希望Emma在進入成人世界後，無論環境如何改變，都要相信自己，並永遠選擇做一個善良的人。