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台北股市今（7）日再度走強，開盤上漲121.11點、來到41259.96點，盤中站上42000點，最高來到42156.06點，再創新高點，午盤上漲919.06點或2.23%，來到42057.91點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.6點、來到410.89點，盤中最高來到417.86點，午盤上漲7.11點或1.73%，來到417.4點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、華邦電、聯電、友達；午盤個股成交量排行榜前五名為：台積電、南亞科、華邦電、旺宏、聯電。權值股多數走高，權王台積電跳空上漲85元、來到2335元新天價，隨後最高衝至2345元，午盤上漲75元或3.33%，來到2325元；台達電開盤上漲65元、來到2275元，盤中最高來到2370元，午盤上漲80元或3.62%，來到2290元；聯發科今日起進入5分鐘分盤處置，創下台股處置以來最大市值個股，今日以平盤價3430元開出後走低，午盤下跌85元或2.48%，來到3345元。今日半導體族群漲勢強勁，頎邦、創意、欣銓、茂矽、光罩、世界先進、瑞耘攻上漲停板，金麗科上漲逾7%，力旺上漲逾6%，聯電、矽格、世芯-KY上漲逾5%。矽光子概念股也同步走高，蔚華科、聯鈞、台燿攻上漲停板，聯電、矽格上漲逾5%，惠特上漲逾4%，日月光投控上漲逾3%。此外，被動元件族群也有資金搶進，華容、鈺鎧、金山電、日電貿、天二科技、國巨*、信昌電、禾伸堂、富致、三集瑞-KY、鈞寶攻上漲停板，光頡、立隆電上漲逾8%，華新科上漲逾7%。