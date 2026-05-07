紐約一位聯邦法官6日公布了據信是已故淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）所寫的遺書，其中寫到「他們調查了好幾個月，結果什麼也沒查到」、「能夠選擇告別的時間，也是一種恩賜，是時候說再見了」。美國司法部之前公開大量愛潑斯坦檔案，但這封遺書卻在6日才首度曝光，引發外界關注。
根據《路透社》報導，愛潑斯坦的獄友塔塔里奧內（Nicholas Tartaglione）聲稱，這張字條是在愛潑斯坦首次自殺未遂後於牢房內一本漫畫書中發現的，字條上潦草地寫著「他們調查了好幾個月，結果什麼也沒查到，卻落得15年前的罪名」、「能夠選擇告別的時間，也是一種恩賜，是時候說再見了」、「你們想讓我怎麼辦，嚎啕大哭嗎？！一點樂趣都沒有，根本不值得」。
塔爾塔格利奧內去年就曾在播客節目中提到這張字條，而《紐約時報》上週報導了這封遺書的存在，獲得外界關注。《紐約時報》申請法院公開，而負責塔塔里奧內衣暗的聯邦法官卡拉斯（Kenneth Karas）6日同意《紐約時報》的要求，對外公布了字條的檔案照。
卡拉斯法官表示，這字條屬於司法文件，公眾有權查閱，因為當事人塔爾塔格利奧內已經自己公開討論此事，加上大眾對於此案的關注，沒有理由繼續封存。然而，卡拉斯法官並未證實這份字條是否確為愛潑斯坦所留的遺書，僅指出「沒有任何一方提出任何足以證明封存該字條合理的其他考慮因素」。
塔爾塔格利奧內曾與愛潑斯坦當過大約兩週時間的獄友，愛潑斯坦死後流傳各種陰謀論，也有人懷疑是獄中其他人士對其痛下殺手，因此塔爾塔格利奧內提交這份據稱是他發現的愛潑斯坦留下的遺書，作為自清的證據，這份字條後來隨著塔爾塔格利奧內案件封存，而在司法部之前公開的愛潑斯坦檔案中並未見其存在，《紐約時報》指出，許多愛潑斯坦案件的調查人員都未見過這張字條。
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塔爾塔格利奧內曾與愛潑斯坦當過大約兩週時間的獄友，愛潑斯坦死後流傳各種陰謀論，也有人懷疑是獄中其他人士對其痛下殺手，因此塔爾塔格利奧內提交這份據稱是他發現的愛潑斯坦留下的遺書，作為自清的證據，這份字條後來隨著塔爾塔格利奧內案件封存，而在司法部之前公開的愛潑斯坦檔案中並未見其存在，《紐約時報》指出，許多愛潑斯坦案件的調查人員都未見過這張字條。
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