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《軍購特別預算條例草案》朝野協商昨天再度破局，曾主張讓台中成為無人機產業重鎮的市長盧秀燕今天表示，應該優先通過政府軍購約8、9千億預算，商購預算可列為年度預算編列，讓兩者同時兼顧。立法院昨天針對軍購特別預算草案進行第4度朝野協商，各黨團對於特別預算金額上限無法達成共識。國民黨表態優先處理對外軍購項目，不納入商購和委製；民進黨黨團總召蔡其昌盼在野黨不要全面排除委製與商購項目，並稱可能影響台灣軍工自主發展。盧秀燕曾主張將台中發展為無人機產業重鎮，今（7）日她出席鰲峰山公園谷溜遊戲場啟用典禮，受訪時被問及軍購預算刪除商購項目，她表示除了政府對政府的軍購放在特別預算，其它如商購的部分，建議可放在年度預算。「特別預算加上年度預算，加起來又可以兼顧到軍購，維護國家的安全，同時也可兼顧無人機產業的發展」。盧秀燕強調，讓「政府對政府的軍購大概8、9千億，讓它優先通過」，接著商購委製部分，可考慮放在明年度的預算，既可以發展國家保衛能力、加強軍購，又可以兼顧無人機等產業的發展，兩者並行不悖。