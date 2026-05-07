高雄食材店家「平凡五金行」旗下有多家分店，主打消費者能直接購買新鮮肉品、海鮮之外，還推出多樣熟食產品，卻被爆有食安疑慮，網友於社群平台爆料，在「平凡五金行」購買的鳳凰酥外包裝之有效日期標籤有明顯竄改與撕毀痕跡，原本5月7日到期的產品被更動為6月19日。業者也上網留言致歉，並於自家臉書粉專發出聲明，表示產品已全面下架，並自主通報衛生局。
一名網友於Threads上爆料，到「平凡五金行」博愛店購買十送二的鳳凰酥，網友查看外盒上的有效日期標籤竟發現異狀，有效期限清楚標示2026年6月19日，但更仔細查看，可發現一旁另有標示「有效2026年5月7日」，雖字體較不清晰但依舊可辨別出，兩個日期相差超過一個月，讓消費者質疑是否涉及造假。
該篇文下方也引來「平凡五金行」負責人親自留言公開道歉。並於臉書粉專針對此事發出聲明，表示第一時間主動將所有鳳凰酥商品全面下架、暫停販售。同時也已自主通報衛生局，並全面配合相關單位，進行後續調查與確認作業。
至於為何會有兩個有效日期一事，業者尚未說明，僅提到「在調查結果確認前，我們將持續配合主管機關辦理相關事項，並以公開透明的態度向社會大眾說明。」
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至於為何會有兩個有效日期一事，業者尚未說明，僅提到「在調查結果確認前，我們將持續配合主管機關辦理相關事項，並以公開透明的態度向社會大眾說明。」