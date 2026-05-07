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▲邊佑錫（左）跟姊姊邊仁真長超像，網友還以為眼花是邊佑錫男扮女裝。（圖／翻攝自邊佑錫IG@byeonwooseok、翻攝노컷뉴스）

南韓演員邊佑錫近期因與IU合作主演電視劇《21世紀大君夫人》再度掀起高人氣，他在劇中飾演氣場強烈又帶有孤獨感的理安大君，憑藉貴氣外型與細膩演技圈粉無數。隨著邊佑錫人氣暴漲，許多韓國網友也開始翻出他姊姊邊仁真的照片，她過去曾是模特兒，之後進入大韓航空成為空服員，目前仍在職中，不只擁有173公分高挑身材與精緻五官，就連招牌單眼皮神韻都和弟弟幾乎一模一樣，讓大批網友看傻直呼：「根本穿裙子的邊佑錫」、「像到懷疑是AI合成」、「爸媽基因太誇張了」。邊佑錫的姊姊邊仁真過去曾當過模特兒，之後進入大韓航空擔任空服員，目前在職中。之所以會掀起話題，是因為她跟邊佑錫根本像到不可思議，不只擁有高挑身材、深邃五官，就連單眼皮神韻也超像，讓網友忍不住直呼：「根本穿裙子的邊佑錫」、「女版邊佑錫」。邊佑錫過去出演節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，曾提到姊姊對自己的影響，他高一前原本夢想當飛行員，「因為姊姊是空服員，所以我想說，如果我當機師好像也不錯。」但到了高二變得迷惘，才把目標改成原本有興趣的演員、模特兒領域。他也有提到，因為姊姊以前有模特兒經驗，讓他萌生「我也想試試看」念頭，才開始對演藝圈產生興趣。和姊姊相差5歲的邊佑錫，身高190公分，而姊姊也有173公分高挑身材，兄妹站在一起畫面超吸睛，看過照片的網友紛紛留言表示：「爸媽到底長怎樣」、「這根本邊佑錫女體化」、「一家人的臉像戶口名簿影印出來的」、「完成型家族基因」、「太讓人羨慕了」、「如果弟弟是邊佑錫一定超幸福」、「感覺家裡感情很好」。